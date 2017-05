Pub

"Devemos ser pacientes com ele", diz o técnico italiano

O treinador do Bayern Munique, o italiano Carlo Ancelotti, garantiu esta sexta-feira que o futebolista português Renato Sanches vai continuar no plantel na próxima época, a despeito da época apagada que protagonizou.

O médio de 19 anos, campeão da Europa pela seleção portuguesa em 2016, em França, eleito o jogador mais promissor daquela competição, chegou ao Bayern proveniente do Benfica por 35 milhões de euros, verba que aumenta consoante objetivos e que pode atingir os 80 milhões, mas foi quase sempre relegado para o banco.

"Ele estará aqui na próxima época e jogará muitas vezes", declarou Ancelotti, que poderá utilizar o internacional português para ocupar a vaga aberta com o abandono do veterano espanhol Xabi Alonso, aos 35 anos.

O treinador italiano disse continua a acreditar no potencial de Renato Sanches

"Obviamente, esperamos muito dele, tendo em conta as suas qualidades. Não é fácil para um jovem jogador chegar a um novo país, com outra mentalidade. Devemos ser pacientes com ele, e o clube é paciente", rematou.