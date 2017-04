Pub

Construção do novo estádio da Medideira começa em janeiro do próximo ano e o projeto de construção é apresentado a 1 de maio, dia em que o clube da margem Sul festeja 96 anos

A cerimónia, que terá lugar na Mundet Factory no Seixal, está marcada para 1 de maio próximo, sabendo-se de antemão que as obras do novo palco iniciam-se em janeiro do próximo ano.



