Pub

Equipa de Perm mantém baliza inviolável para o campeonato, no seu estádio, desde maio de 2016. Última vítima foi o campeão Zenit, (1-0). Em 6.º lugar, luta por lugar europeu

Com apenas 23 anos de existência o FC Amkar Perm está a dar que falar na liga russa. O Zvezda Stadium (antigo Lenin Komsomol Stadium), com capacidade para 19.500 pessoas, tem sido uma verdadeira fortaleza para o clube da cidade, que não sofre golos em casa, para o campeonato, quase há um ano. Desde 8 de maio de 2016.

No domingo passado, um golo de Roland Gigolaev aos 33 minutos foi suficiente para derrotar o Zenit do português Danny (1-0) e levar à loucura os adeptos presentes no Zvezda Stadium. Depois foi aguentar a baliza em branco até ao fim. Missão conseguida por Dmitri Khomich, o experiente guarda-redes do Cazaquistão, com a ajuda do quarteto defensivo habitual, Brian Idowu, Sekou Condé, Petar Zanev e Janusz Gol, que assim chegaram aos dez jogos seguidos sem sofrer golos para o campeonato...

Treinados pelo russo Gadzhi Gadzhiev, os amoníacos ou permyaks, como lhes chamam os adversários, sofreram o último golo em casa no dia 8 de maio de 2016, num empate (1-1), com o Ural, na penúltima jornada da liga 2015/16. Depois fecharam a temporada com um triunfo (1-0, frente ao Ufa, no dia 16 de maio de 2016) e iniciaram assim um percurso de dez partidas sem sofrer golos até hoje...

Esta época as principais equipas do campeonato já passaram pelo Zvezda Stadium e saíram de lá em branco. O Lokomotiv deManuel Fernandes foi uma das duas equipas que conseguiram a proeza de sair de Perm com um empate... sem golos (a outra foi o Krylya Sovetov). As outras sete equipas que lá jogaram esta época, para o campeonato, ficaram em branco e saíram de lá derrotadas. Aliás, sete das oito vitórias da equipa em 19 jornadas da liga russa foram em casa...

Na antevisão do jogo com o Zenit, Gadzhiev, o treinador do Amkar, reconheceu que o fator casa tem feito "a diferença", enquanto Lucescu dizia que os permyaks "se transformam" quando jogam em casa e que isso se deve ao facto de estarem "na sua zona de conforto", orgulhando-se de ser a imagem da região.

Criado por empregados fabris

Foi criado em 1993 por trabalhadores da fábrica de fertilizantes de Perm, cidade a noroeste de Moscovo. Deram-lhe o nome Amkar, uma combinação das palavras "Amniak" (amoníaco) e "karbamid" (ureia), dois produtos da fábrica. E vestem rubro-negro listado em homenagem ao AC Milan, o único clube que respondeu ao pedido de ajuda e ofereceu os equipamentos.

Sem grandes recursos financeiros, o clube só foi registado em 1994. E um ano depois estreava-se nos escalões profissionais, com uma equipa formada por jogadores amadores e alguns ex-profissionais. Tornou-se campeão da cidade e da região de Perm, numa escalada meteórica até à primeira liga russa (2004). Estreou-se nas competições europeias em 2009/10, depois de um brilhante quarto lugar no campeonato. E esta época está de novo na luta pelas competições europeias (6.º lugar), graças às atuações caseiras.

Eto"o deu notoriedade ao clube

Poucos conheceriam da existência do modesto Amkar Perm até janeiro deste ano. Um mal entendido colocou Eto"o no clube russo e o Perm ganhou dimensão mundial. Tudo não terá passado de una brincadeira, quando os russos encontraram o ex-Barcelona na Turquia e Eto"o fez questão de almoçar com Gadzhiyev, técnico do Amkar que tinha treinado o nigeriano no Anzhi... O nigeriano recebeu uma camisola do clube, com o 36 nas costas e o rumor começou, mas a transferência não aconteceu.