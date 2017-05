Pub

Vencedor do Estoril Open 2016 segue em prova e vai jogar com o português da Lourinhã.

Nicolas Almagro segue no Estoril Open. O vencedor do open português em 2016 bateu o francês Benoit Paire (55.º), esta terça-feira, no primeiro encontro do dia no Estádio Millennium, em apenas 52 minutos de jogo.

Apesar de ter um ranking inferior (nº86 ATP) o espanhol venceu sem dificuldades o tenista francês, semifinalista em 2016, com os parciais de 6-3 e 6-2.

Almagro vai agora medir forças com Gastão Elias (107.º), naquele que será o primeiro confronto de carreira entre ambos. O português passou à segunda ronda depois de na segunda-feira ter vencido o tunisino Jaziri.

Já esta terça-feira, na variante de pares, Elias e Frederico Silva, perderam com a dupla Behar/Bury, por 6-3 e 7-6.