Adeptos de FC Porto e Sporting elogiam o reatar de reações institucionais entre os clubes e garantem que não se trata de "uma aliança contra alguém". "Une-os o medo do Benfica", responde Bruno Costa Carvalho.

O reatar de relações institucionais entre FC Porto e Sporting, anunciado esta quinta-feira pelos dois clubes, "é uma ótima noticia", dizem adeptos de ambos os clubes, ao mesmo tempo que, do lado do Benfica, tudo é visto como uma aliança negativa.

"Se há corte de relações que eu não percebia e que foi por um motivo fútil era este. O reatar de relações só pecou por tardio", diz, ao DN, Manuel Serrão, simpatizante da equipa portista. "A minha opinião é claramente positiva. Não digo que seja um avanço civilizacional mas, pelo menos, não é um retrocesso, é o voltar à normalidade", nota, por sua vez, Rui Oliveira e Costa, adeptos dos leões.

"Quem fica a ganhar não é o FC Porto nem o Sporting, é o clima de pacificação do desporto português", acrescenta José Guilherme Aguiar, apoiante e ex-dirigente da equipa azul e branca. No entanto, para ele não se trata de uma aliança anti-Benfica. "Não significa uma aliança contra alguém. No desporto não há alianças, há confrontos. Ninguém é aliado de ninguém, porque todos são adversários quando as equipas se defrontam", diz. E o mesmo refere Rui Oliveira e Costa. "Cada um interpreta como entender. Eu acho que não é [uma aliança contra o Benfica]. Os clubes não tem de ser amigos nem de namorar mas as relações devem existir", explica.

No entanto, essa não é a opinião do outro lado - do Benfica. "Esta aproximação não tem a ver com a pacificação do futebol português. Cheira-me a um ato de desespero de dois clubes que há quatro anos não ganham nada e temem continuar a não ganhar", aponta Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do emblema encarnado.

"Soa-me a desespero e a ridículo. À partida não tem nada a uni-los se não o medo do Benfica", conclui Bruno Costa Carvalho. Afinal, apesar da reaproximação entre dragões e leões, a paz ainda está longe de chegar às relações entre os três grandes.