Com concorrência debilitada, suíço e espanhol podem conquistar todos os Grand Slam do ano. Tem a palavra a nova geração

Os big four marcaram os últimos 14 anos do ténis mundial - ganhando 48 dos 55 torneios de Grand Slam realizados desde início de 2004 -, mas há muito tempo que a era dos pais fundadores dessa hegemonia parecia terminada. Puro engano: Roger Federer (18 títulos nesse período, 19 no total) e Rafael Nadal (15) estão a viver, nesta época, um regresso ao passado, que tem como derradeiro capítulo o US Open. Alguém conseguirá travar um ano completo de domínio do suíço e do espanhol nos majors, como não se via desde 2010?

A pergunta é pertinente num momento em que a concorrência está particularmente debilitada: o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stan Wawrinka, dois últimos vencedores e finalistas do ano passada no US Open, falham o torneio, assim como o n.º 2 mundial, Andy Murray, que ontem se retirou do quadro, a contas com a lesão na anca que o impede de jogar há mês e meio. O mesmo acontece com outros vultos, como o japonês Kei Nishikori e o canadiano Milos Raonic.

O físico também tem condicionado o croata Marin Cilic (vencedor do US Open em 2014). E, feitas as contas, quase só sobra a nova geração para tentar evitar mais um capítulo da hegemonia de Federer (que, limitado fisicamente, se tem sabido poupar para os grandes momentos) e Nadal (regresso à boa forma de outrora, após um calvário de lesões).

O alemão Alexander Zverev (que venceu Federer há duas semanas, na final do Masters 1000 de Montrarl) e o austríaco Dominic Thiem, secundados pelo búlgaro Grigor Dimitrov (mais velho) e pelo bad boy australiano Nick Kyrgios (talvez demasiado inconstante), são os principais candidatos a quebrar a hegemonia da dupla, num terreno dado a surpresas. Em três das sete vezes, desde 2004, em que um torneio do Grand Slam não foi para os big four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray), isso sucedeu no US Open. Os bem--sucedidos outsiders foram Juan Martin del Potro (2009), Marin Cilic (2014) e Stan Wawrinka (2016).

No entanto, neste ano, Federer e Nadal estão de volta à ribalta, ameaçando dividir apenas entre si os majors, como fizeram em 2006, 2007 e 2010. O suíço, ausente dos grandes títulos desde 2012, ganhou o Open da Austrália e o torneio de Wimbledon. O espanhol, em jejum de torneios do Grand Slam desde 2014, voltou aos triunfos em Roland-Garros. E, agora, os dois regressam a Flushing Meadows, com o n.º 1 do ranking mundial na mira - como quase ninguém imaginaria no início da época, em janeiro.

Então, a surpreendente final do Open da Austrália entre ambos lançou este ano de regresso ao passado. Agora, no US Open, uma final é irrepetível: Federer (estreia-se contra o norte-americano Frances Tiafoe) e Rafael Nadal (começa frente ao sérvio Dusan Lajovic) estão na mesma metade do quadro, destinados a encontrarem-se nas meias-finais.