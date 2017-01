Pub

Votação promovida pela revista britânica Today`s Golfer distinguiu o Algarve como o melhor destino europeu

O Algarve foi considerado o melhor destino europeu para a prática de golfe, numa votação promovida pela revista britânica Today`s Golfer.

Os leitores da publicação atribuíram 48% dos votos ao Algarve, que foi ainda reconhecido, pela quarta vez, com o prémio Best Value, que distingue a relação qualidade/preço da região como um dos grandes fatores atrativos para os praticantes de golfe.

Dora Coelho, diretora executiva da ATA, congratula-se com a eleição. "É um excelente indicador para este início de 2017 e a materialização do sucesso alcançado através do esforço e do trabalho conjunto desenvolvido pela ATA e pelos seus associados em torno do compromisso contínuo para assegurar a excelência que os golfistas esperam de um destino como o Algarve", sublinhou.

"É um grande orgulho para o destino ser reconhecido internacionalmente com estes dois prémios, os quais resultam da forte estratégia de promoção que temos vindo a desenvolver em parceria com o setor privado da indústria de turismo de golfe", completou.