Pub

Depois das façanhas em 2016, parou para carregar baterias. Agora, voltou em força: fixou três recordes nacionais, alimentando a esperança de chegar a uma final nos mundiais

Foi preciso esperar 30 anos para Portugal voltar a ter um nadador capaz de se bater com os melhores do mundo. Depois de ter igualado as façanhas de Alexandre Yokochi na década de 1980, Alexis Santos não mostra vontade de abrandar. Há uma semana, fixou três novos recordes nacionais (200 m estilos, 200 m livres e 4x200 m livres, pelo Sporting). E em ano de mundiais (julho, em Budapeste, Hungria) só pensa em continuar a progredir: "O objetivo é chegar lá e tentar melhorar a minha marca [de 200 m estilos, a prova de eleição]. Sei que se o fizer a possibilidade de chegar à final é muito alta", diz ao DN o lisboeta.

O apuramento para uma final seria histórico para a natação portuguesa, habitualmente discreta em termos internacionais. Todavia, Alexis Santos já está habituado a fazer história: em 2016, trouxe uma medalha de prata dos europeus de piscina longa (200 m estilos) e foi a duas semifinais dos Jogos Olímpicos (200 m e 400 m estilos), feitos que nenhum luso alcançava desde os tempos de Yokochi. As façanhas ainda lhe deram "mais ambição" para o futuro, até Tóquio 2020. E depois de carregar baterias, o nadador do Sporting - atual detentor de 25 recordes nacionais, em 12 disciplinas, entre juniores, seniores e absolutos - regressou em força.

"Senti que precisava de mais descanso do que normal. Depois dos Jogos estive quase dois meses parado e no Natal parei mais do que o habitual... mas sinto que esse descanso foi uma mais-valia a nível físico e mental. Pode ser fundamental não só para este ano como para os três anos e meio que se avizinham [até Tóquio 2020]", diz Alexis, de 25 anos.

O palco do seu regresso à ribalta foram os nacionais, realizados no passado fim de semana em Coimbra. Lá, assumiu o papel de papa recordes: ajudou o Sporting a alcançar o novo máximo da estafeta 4x200 m livres (7.27,46), estabeleceu o recorde individual de 200 m livres na mesma ocasião (1.48,39) e fixou a melhor marca de 200 m estilos (1.58,88). "Os principais objetivos a que me tinha proposto foram alcançados. Fiquei extremamente motivado para o resto do ano e para o resto do ciclo olímpico", sublinha o nadador. Dos três máximos, o de 200 m estilos, roubado ao rival e amigo Diogo Carvalho, foi especial - e é, por agora, a melhor marca europeia e a segunda melhor do mundo neste ano. "É um recorde que já perseguia há algum tempo. Nos Jogos e no Europeu, em que fui bronze, fiquei perto. Agora, com menos pressão, acabou por sair. Fiquei bastante feliz por ter feito a marca e por estar no topo do ranking europeu e mundial, apesar de haver bastantes países que ainda não fizeram trails para o Mundial. Só mais para o final do mês é que os rankings serão mais realistas", diz o atleta do Sporting (que esteve em vias de se mudar para o Benfica no fim da época passada mas acabou por permanecer em Alvalade).

Só mais tarde é que Alexis Santos vai fixar os objetivos para os mundiais, em que "o principal foco vai estar nos 200 m estilos" - com a participação nos 400 m estilos e nos 200 m livres (crawl) em aberto, dependendo do calendário. No entanto, a ambição é clara: "Se fizer a minha melhor marca, provavelmente estarei na final", frisa.

O nadador - que se iniciara nas piscinas aos 3 anos a conselho do pediatra - terá tempo para pensar em Tóquio 2020 e no sonho de chegar a uma final olímpica, como só Yokochi conseguiu (7.º, em 200 m bruços, em Los Angeles 1984). "Gosto de pensar época a época, competição a competição. O objetivo principal é estar em Tóquio e, assim que o garantir, tentar melhorar a marca dessa altura. Também aí, se o conseguir, a possibilidade de chegar à final é muito forte", conclui.