Alexis Santos, do Sporting, bateu este sábado o recorde nacional absoluto e sénior dos 200 metros estilos, na terceira jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra.

O registo de Alexis Santos foi também a segunda melhor marca do mundo em 200 metros estilos deste ano, alcançando os mínimos para o Campeonato do Mundo, com o tempo final de 1.58,88 minutos.

O recorde nacional sénior e absoluto era detido por Diogo Carvalho, com um registo de 1.59,39 minutos.

O nadador do Galitos acabou por terminar este sábado em segundo lugar, com 2.00,17, marca que também lhe garante presença no Campeonato do Mundo.

Em terceiro, ficou Gabriel Lopes, que até tinha começado por liderar a prova.

Em declarações à agência Lusa, Alexis Santos sublinhou que a prova de 200 metros estilos "está cada vez mais competitiva em Portugal", sublinhando que já há "quase três atletas abaixo dos dois minutos e isso é bom para a natação portuguesa".

O nadador do Sporting realçou que o objetivo de bater o recorde nacional já o tinha "há algum tempo", sentindo que já estava a valer 1.58 minutos "há algum tempo".

"Felizmente saiu agora e, portanto, estou bastante feliz", disse.

Segundo Alexis Santos, o objetivo agora passa por melhorar os seus tempos nos 200 estilos no Campeonato do Mundo de piscina longa, que se realiza em Budapeste, em julho.

"Vou tentar passar à meia-final e depois sonhar ir à final", contou.