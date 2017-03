Pub

Não está fácil a vida do chileno no Arsenal. Já não bastavam os rumores sobre o seu desejo de deixar o clube e dos problemas com Wenger

O chileno Alexis Sánchez foi apanhado a rir no banco de suplentes do Arsenal quando o Bayern Munique marcou pela quinta vez no Estádio Emirates em mais uma humilhação dos gunners perante os alemães na Liga dos Campeões.

O extremo, que havia sido substituido minutos antes, estava à conversa com o guarda-redes Petr Cech quando as câmaras de televisão o apanharam a rir. O jogador ainda tentou disfarçar colocando a mão a tapar a boca, mas não evitou uma onda de contestação dos adeptos nas redes sociais.

Esta é uma situação que surge depois de uma semana conturbada, marcada pelos rumores sobre o desejo de Alexis Sánchez deixar o Arsenal e da sua ida para o banco de suplentes no jogo com o Liverpool, para a Premier League, alegadamente devido a problemas com o treinador Arsène Wenger.