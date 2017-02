Pub

Dragões nunca perderam um jogo arbitrado por Brych nas quatro ocasiões anteriores

O alemão Felix Brych vai arbitrar a receção do FC Porto à Juventus, na quarta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA no seu sítio oficial na Internet.

Brych, de 41 anos e internacional desde 2007, vai apitar uma equipa lusa pela segunda vez na temporada, depois de ter dirigido a vitória caseira do Nápoles frente ao Benfica, por 4-2, na fase de grupos da 'Champions'.

Na época passada, esteve no embate entre Portugal e Polónia, do Euro2016, no qual a equipa das 'quinas' selou a qualificação para as meias-finais, no desempate nas grandes penalidades (5-3), depois do empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

O alemão, que dirigiu a final da Liga Europa de 2014, vencida pelo Sevilha frente ao Benfica, igualmente nas grandes penalidades, vai apitar pela quinta vez o FC Porto.

Antes, sempre para a 'Champions', arbitrou as vitórias caseiras frente a APOEL (2-1, em 2009/10) e Shakhtar Donetsk (2-1, em 2011/12), o triunfo no terreno do Athletic Bilbau (2-0, em 2014/15) e o empate na visita ao Dínamo Kiev (2-2, em 2015/16).

FC Porto, segundo classificado da I Liga, e a Juventus, pentacampeã italiana em título e atual líder do campeonato, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, na primeira mão dos 'oitavos'. O segundo encontro está marcado para 14 de março, em Turim.