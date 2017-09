Pub

Alemães e ingleses venceram esta sexta-feira, mantendo-se à vontade na liderança dos grupos C e F de qualificação europeia para o Mundial 2018. No E, a líder Polónia foi goleada pela Dinamarca (4-0).

Não houve grandes surpresas no segundo dia da 7.ª jornada da zona de qualificação europeia para o Mundial 2018. Esta sexta-feira, Alemanha (C) e Inglaterra (F) deram mais um passo em direção à Rússia. E só o volume da derrota sofrida pela Polónia, líder do Grupo E, na Dinamarca (4-0) teve o seu quê de inesperado.

Os alemães foram vencer à República Checa (1-2), com golos de Werner (4') e Hummels (88') - Darida (74') faturou para os checos. Com um percurso 100% vitorioso, a seleção germânica encabeça o Grupo C, com 21 pontos, cinco de avanço sobre a Irlanda do Norte (que triunfou em San Marino, por 0-3). República Checa (nove) e Noruega (sete, depois de ter batido o Azerbaijão, por 2-0) já estão fora da luta.

No Grupo E, a goleada sofrida pela Polónia na Dinamarca - marcaram Delaney (16'), Cornelius (42'), Jorgensen (59') e Eriksen (80') - reabriu a discussão pelo 1.º lugar. Os polacos, com 16 pontos, têm agora três de vantagem sobre os dinamarqueses e os montenegrinos (que venceram, por 0-3, no Cazaquistão). A Roménia, que venceu a Arménia (1-0), continua longe, com nove pontos.

Por fim, no grupo F, a Inglaterra continua firme na frente: embora só tenha sossegado nos minutos finais, goleou em Malta (0-4), com o contributo de Harry Kane (53' e 90'), Bertrand (86') e Welbeck (90'). Os ingleses somam 17 pontos e têm dois de vantagem sobre a Eslovóquia, que venceu a Eslovénia, por 1-0. Os eslovenos foram igualados pelos escoseses no 3.º lugar, com 11 pontos, depois da equipa britânica vencer na Lituânia (0-3).