Alemães golearam, ingleses deram a volta e ambos estão a dois pontos do apuramento. Polónia lidera grupo embrulhado

Alemanha e Inglaterra colocaram ontem um pé na Rússia, país que vai acolher o Campeonato do Mundo do próximo ano. Os alemães golearam a Noruega, enquanto os ingleses sofreram para dar a volta ao resultado na receção à Eslováquia, mas feitas as contas, ambas somaram três pontos e estão a dois de garantir matematicamente a qualificação.

Em Estugarda, a mannschaft venceu tranquilamente, chegando ao intervalo a ganhar por 4-0 e ao apito final com mais dois golos. Ozil inaugurou o marcador aos 10 minutos e assistiu Draxler para o segundo (17"), antes de Timo Werner - avançado do Leipzig que vai defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões - bisar (21" e 40"). Goretzka (50") e Mario Gomez (79") fizeram a seleção germânica - uma das duas que têm o pleno de triunfos, a par da Suíça - chegar à meia dúzia já no segundo tempo.

Também pelo Grupo C, a Irlanda do Norte está a dar provas de que o apuramento para o Euro 2016 não foi obra do acaso, ao somar a quinta vitória consecutiva, a melhor série de sempre dos britânicos, que tem assegurado, no mínimo, o segundo lugar. Desta vez, a vítima foi a República Checa (que disse adeus ao sonho), que não conseguiu responder aos golos de Evans (28") e Brunt (41"). Na outra partida, que já não contava para nada, o Azerbaijão goleou em casa São Marino por 5-1.

Pelo Grupo F, Inglaterra alcançou a 13.ª vitória consecutiva em encontros oficiais em casa, num jogo em que até estiveram a perder. Lobotka adiantou a Eslováquia em Wembley (3"), mas o antigo defesa/médio sportinguista Eric Dier (37") e Rashford (59"), apontaram os golos da reviravolta.

No mesmo agrupamento, Eslovénia e Escócia aproveitaram o deslize eslovaco para ficarem a um ponto do segundo lugar. Os eslovenos golearam a Lituânia em casa por 4-0, com golos de Ilicic (25" e 61", ambos de grande penalidade), Verbic (82") e Birsa (90"). Por sua vez, os escoceses foram mais comedidos na receção a Malta, vencendo por 2-0, cortesia de Berra (9") e Griffiths (49"). Na próxima ronda, há decisivos Escócia - Eslováquia e Inglaterra - Eslovénia.

Se nos grupos C e F há decisões à vista, o Grupo E está bastante embrulhado. A Polónia reforçou a liderança ao bater o Cazaquistão (3-0) em Varsóvia, com o contributo de Milik (11"), Glik (74") e Lewandowski (86", g.p.), que marcou o 21.º tento nas derradeiras 13 partidas de qualificação pela seleção. A três pontos dos polacos e ainda na luta, estão o Montenegro e a Dinamarca, que bateram Roménia (disse adeus) e Arménia, respetivamente.