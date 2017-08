Pub

O ciclista espanhol Alberto Contador (Trek-Segafredo) anunciou hoje que vai deixar as bicicletas depois da Volta a Espanha.

O anuncio foi feito por Contador, de 34 anos, num vídeo publicado nas suas contas oficiais nas redes sociais.

"Digo-o feliz e não com pena. É uma decisão muito bem ponderada e não creio que haja melhor despedida na corrida de casa, no meu país", disse Contador no vídeo, em que explica que vai participar na próxima Volta a Espanha (de 19 de agosto a 10 de setembro) e que se despede depois de ter pensado muito bem nesta decisão. "Digo-o contente, sem pena."

Vencedor da Vuelta em 2008, 2012 e 2014, Contador acrescentou que serão "três semanas de sonho", em que espera "desfrutar do carinho dos adeptos".

Para além da prova espanhola, Contador tem também no currículo duas vitórias na Volta a França, em 2007 e 2009, e outras duas na Volta a Itália, em 2008 e 2015.

Há já algum tempo que Contador vinha a pensar deixar a competição. A "reforma" chegou a estar anunciada para 2016:

