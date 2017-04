Pub

O tenista espanhol Albert Ramos, 19.º do 'ranking' mundial, desistiu do Estoril Open, confirmou esta quinta-feira à Agência Lusa fonte da organização.

Ramos, que deveria ocupar o lugar de segundo cabeça de série do único torneio ATP disputado em Portugal, por ser o mais cotado dos inscritos a seguir ao australiano Nick Kyrgios (16.º), vai falhar a prova por opção.

O catalão, de 29 anos, atingiu esta semana o melhor 'ranking' da sua carreira, depois de ter alcançado a final do Masters 1000 de Monte Carlo, onde perdeu por 6-1 e 6-3 com o compatriota Rafael Nadal.

A terceira edição do Millennium Estoril Open decorre entre 01 e 07 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, com a fase de qualificação a arrancar no sábado.