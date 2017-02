Pub

Equipa basca vai defrontar o Barcelona no jogo decisivo

O Alavés qualificou-se hoje pela primeira vez para a final da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao vencer em casa o Celta de Vigo, por 1-0, na segunda mão das meias-finais.

Depois do nulo em Vigo, o conjunto basco garantiu a histórica qualificação para a final a oito minutos dos 90, com um golo do médio Edgar Mendez, que tinha entrado três minutos antes.

Regressado esta temporada à primeira divisão espanhola, o Alavés, que já disputou uma final da Taça UEFA, em 2000/01, vai disputar a sua primeira final da Taça do Rei em 96 anos de história.

No encontro decisivo, marcado para 25 de maio, o Alavés vai encontrar o FC Barcelona, que tinha garantido a sua 40.ª final na terça-feira, com um empate caseiro com o Atlético de Madrid (1-1), após ter vencido por 2-1 no estádio Vicente Calderón.