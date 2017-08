Pub

Espanhol ganhou pela segunda vez. W52-FC Porto controlou de forma perfeita o primeiro grande teste aos candidatos

Não precisamos de uma Sky para se ver como funciona em perfeição o trabalho de uma superequipa. A exibição da W52-FC Porto na Senhora da Graça foi uma daquelas que servirão de exemplo quando os diretores desportivos quiserem mostrar aos mais jovens como é o funcionamento de um conjunto que quer controlar e ganhar uma etapa. Ganhar uma Volta a Portugal. Raúl Alarcón pode não ter nada garantido, mas a liderança aumentou e é ele garantidamente o líder da formação. Alarcón é o Rui Vinhas de 2017, com Gustavo Veloso a ver a terceira conquista da Volta a ficar mais longe. Outra vez.

Com a Senhora da Graça tão cedo na corrida (quarta etapa), esperava-se que mostrasse quem realmente está na luta, mas que não se verificassem grandes diferenças. Assim foi. Só Rinaldo Nocentini, João Benta e Vicente García de Mateos conseguiram ir com Alarcón e Amaro Antunes, um gregário de luxo, que realizou um excelente trabalho para preparar a vitória do companheiro. Para trás ficaram Sérgio Paulinho e Rui Sousa, que vê assim mais longe um final perfeito de carreira. Porém, o ciclista de 41 anos não quer passar ao lado da sua última Volta e prometeu que irá correr de forma diferente: "Há muita corrida e ainda espero dar algum espetáculo." Benta passa a ser definitivamente o homem da geral da Rádio Popular-Boavista.

Também Davide Rebellin (o veterano ciclista que hoje faz 46 anos) deixou o top 10. Perdeu mais de dois minutos e irá certamente concentrar-se no objetivo de dar uma vitória à Kuwait-Cartucho.es, um dos plano da formação para a corrida.

Sérgio Paulinho perdeu 1:08 minutos. Quando o líder mostrou sinais de alguma fraqueza, a Efapel quis manter a opção de Henrique Casimiro em aberto, mas, ainda assim, tem agora os seus ciclistas a 1:38 e 1:30 da liderança, respetivamente. Já o Sporting-Tavira vive situação oposta. Alejandro Marque até caiu de segundo para quarto, mas são 35 segundos a separá-lo de Alarcón. E, como o diretor desportivo Vidal Fitas tinha alertado, Nocentini está de facto num bom momento. "Continuamos com as nossas aspirações intactas. As diferenças são pequenas", salientou o responsável. Nocentini (39 anos) está a 25 segundos da liderança.

No Louletano-Hospital de Loulé também haverá satisfação após a Senhora da Graça. A equipa algarvia viu o seu líder aguentar-se na frente.

O dia ficou ainda marcado por uma Senhora da Graça despida de público. A opção de colocar a etapa a dia de semana acabou por levar menos gente ao local e Filipe Cardoso, um dos animadores da tirada, não teve dúvidas em dizer: "Esta etapa é mais bonita se for ao domingo."

O sonho e a liderança

Há um ano Rui Vinhas surpreendia tudo e todos ao vestir uma amarela na terceira etapa que não viria a perder. Raúl Alarcón vestiu-a logo na primeira (antes houve um prólogo), mas fê-lo com uma vitória na tirada, somando na Senhora da Graça mais uma. "Está a ser uma Volta importante para mim. Sempre sonhei ganhar aqui. É espetacular", afirmou à RTP. Salientou que o plano passava pela vitória e por tentar aumentar a diferença. Agora o espanhol quer "ver o dia-a-dia" e não antecipar o triunfo.

No final da terceira etapa disse que o objetivo passava por manter a amarela na equipa, agora não restam dúvidas de que, se não acontecer nenhum imprevisto, Alarcón é o líder da formação, apesar de Gustavo Veloso estar apenas a 46 segundos. A W52-FC Porto mete ainda António Carvalho no top 10.

A Senhora da Graça confirmou as expectativas: não decidiu a Volta, mas revelou quem está mais forte, deixou alguns fora da luta e outros obrigados a recuperar tempo perdido. Será preciso encontrar a fórmula para contrariar o poderio da W52-FC Porto, que, ao contrário da Sky - além da diferença de orçamento e estatuto -, chegou à Volta com um líder assumido, só que a estrada revelou não ser Gustavo Veloso, como os companheiros diziam antes do arranque. Mesmo tendo Alarcón de amarelo, a W52--FC Porto dá-se ao luxo de ter um plano B, C e até D.