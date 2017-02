Pub

Clube de Barcelos apresentou protesto à Mesa onde tece várias críticas à atual gestão da Liga, liderada por Pedro Proença. O emblema liderado por António Fiúza, apenas terá a hipótese de jogar na I Liga em 2018/19.

Os clube reuniram em assembleia-geral extraordinária, esta terça-feira, mas, soube o DN, a reintegração do Gil Vicente na I Liga não foi discutida.

Em maio de 2016, o Tribunal Administrativo de Lisboa, considerou nulo o acórdão de agosto de 2006 do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que condenou na altura o clube a descer à II Liga, no âmbito do famigerado "Caso Mateus".

No entanto o Gil não chegou a ser reintegrado no escalão principal e tem visto o caso ser adiado várias vezes. Primeiro porque o Belenenses, uma das partes envolvidas no processo, já que beneficiou da descida gilista na altura. E depois, porque a própria Liga solicitou um parecer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), cujas conclusões apontam para a possibilidade de reintegração do clube de Barcelos no campeonato principal, com recurso a liguilhas ou playoff para determinar o quadro final de possíveis alargamentos dos quadros competitivos.

Os sucessivos adiamentos levaram o clube de Barcelos a apresentar um protesto à Mesa, na reunião magna desta terça-feira, soube o DN. Pois, o Gil Vicente apenas terá a hipótese de jogar na Liga em 2018/19.

Em discussão esteve sim, a mudança dos quadros competitivos. Os clubes (com exceção do Nacional que não esteve presente) aprovaram a harmonização dos quadros competitivos para 18 clubes na I Liga e II Liga em 2018/19, bem como uma época de premeio entre qualquer decisão judicial de reintegração do Gil Vicente e a sua aplicação.

Atualmente a I Liga tem 18 clubes, enquanto o segundo escalão é disputado por 22 equipas.

Além disso, os clubes decidiram não acionar judicialmente Mário Figueiredo, ex-presidente da Liga, por eventual gestão danosa.