Gedson Fernandes é considerado um dos promissores talentos da equipa de juniores

O Benfica anunciou hoje a renovação do contrato do futebolista Gedson Fernandes, que alinha na equipa de juniores, até junho de 2022.

A renovação do contrato foi anunciada pelo Benfica na rede social Twitter, com Gedson Fernandes a surgir ao lado do presidente Luís Filipe Vieira a assinar o novo contrato, com Nuno Gomes, diretor do Centro de Estágio do Seixal, a marcar também presença.

O jovem médio, de 18 anos, alinha na equipa de juniores do Benfica, tendo chegado ao clube da Luz em 2009/10, proveniente do Frielas.