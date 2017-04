Pub

As duas equipas venceram esta tarde as meias-finais jogadas em casa. Agronomia com facilidade (33-10 à Académica) enquanto que o Cascais teve que suar para eliminar o Técnico (25-16)

Agronomia e Cascais qualificaram-se esta tarde para a final da Taça de Portugal que será realizada a 27 de maio no fim-de-semana seguinte ao decisivo jogo de Portugal em Bruxelas diante da Bélgica que apurará o vencedor para o European Championship (II divisão europeia).

E se os agrónomos, na Tapada, não sentiram grandes dificuldades para levarem de vencida a Académica, vencendo por 33-10, já na Guia o Dramático de Cascais só no derradeiro lance da partida suspirou de alívio ao fazer o ensaio que selou o triunfo por 25-16 frente ao Técnico. Esta será a segunda final entre as duas equipas, tendo a anterior sido em 2000, com a vitória a sorrir a Agronomia, por 9-5.

Depois de eliminar Lousã e Montemor nas anteriores eliminatórias, a equipa de Frederico Sousa voltou a defrontar um quinze colocado nos últimos lugares da Divisão de Honra e aos 14" já vencia por 14-0 com ensaios do formação Martim Cardoso e do ponta António Pena Monteiro. Os estudantes não conseguiam passar do meio-campo, mas um certo adormecimento agrónomo não alterou o resultado ao intervalo.

A 2.ª parte começou de novo sob domínio caseiro e (de novo) Martim Cardoso e Manuel Cardoso Pinto conseguiram toques de meta para uns já bem distantes 26-3.

O jogo esteve interrompido 10 minutos por lesão grave de um jogador visitante e se o andamento das duas equipas já era baixo, depois desta longa paragem passou mesmo a um ritmo de... sessão de treino. A Académica, através de um ensaio de penalidade, ainda conseguiu reduzir para 26-10, mas a derradeira palavra coube mesmo a José d"Alte, autor do quinto ensaio de Agronomia, para os definitivos e esclarecedores 33-10.

No sintético da Guia assistiu-se a uma partida emotiva e equilibrada - a diferença entre as duas equipas foi desde o início favorável ao Cascais mas andou quase sempre entre os 2 e os 5 pontos - e decidida pelos pés do abertura argentino do quinze da Linha, Franco Correa, que só desperdiçou uma das oito tentativas que dispôs, somando um total de 20 pontos!

O encontro teve muitos erros de parte a parte, a maioria não provocados, com os engenheiros a serem penalizados pelas muitas faltas feitas, a maioria em locais acessíveis à afinada pontaria do n.º 10 cascalense que, como se veria, se saiu a preceito.

O Dramático começou melhor e aos 17" vencia por 6-0 graças a duas penalidades de Correa. As duas equipas lutavam muito mas teimavam em não penetrar nas áreas de 22 contrárias, até que o quinze das Olaias começou a ganhar algum ascendente. João Lobo quase marcou aos 25" (foi parado em cima da linha!) e logo a seguir seria o treinador-jogador Kane Hancy a concluir, em "pick and go", uma boa sequência à mão com o pilar Manuel Ferreira a ser travado novamente à entrada da área de ensaio adversária.

O Técnico virava assim o resultado para 7-6, mas a vantagem só durou 5 minutos, pois Franco Correa, em novo pontapé, devolveu a liderança a Cascais (9-7). Finalmente aos 36" a equipa da casa pisava pela primeira vez os 22 dos engenheiros e pouco depois alargava a vantagem para 12-7 (falta numa placagem do neozelandês Sam Henwood mal julgada pelo árbitro João Costa).

Mas antes do apito final da 1.ª parte Duarte Marques, num pontapé, repunha a diferença em dois pontos: 12-10 para os da casa.

O Dramático recomeçou melhor e mesmo perante uma mudança tática visitante - privilegiando os pontapés altos para bombardear e testar o "três de trás cascalense" (onde o defesa Gabriel Poppe esteve sempre irrepreensivelmente seguro) - não tremeu no claro intuito de poder, dois anos depois, voltar à final da Taça de Portugal.

Troca de pontapés entre Correa, Hohepa e Duarte Marques fizeram o jogo entrar nos derradeiros 10 minutos com a mesma diferença: 18-16 para o quinze de Tomaz Morais.

O Técnico já mostrava não ter força, engenho (ou banco...) para voltar ao comando da partida. E ao ver o abertura Duarte Marques ser excluído por amarelo - nos derradeiros instantes seria o pilar Manuel Ferreira, terminando a jogar com13 jogadores contra 15 - todas as esperanças dos engenheiros de voltarem a uma final da Taça (o que não conseguem desde 2007!) caíam por terra.

E, sem espanto, uma série de mêlées seguida de uma boa sequência de fases proporcionou ao asa Duarte Costa Campos - um dos nosso heróis sub-20 campeões europeus em Bucareste - o único ensaio da equipa da casa, selando um justo triunfo por 25-16 e a merecida passagem à final.

Recorde-se que o Cascais, antes de eliminar este Técnico, já surpreendera ao afastar o CDUL nos oitavos-de-final (12-5) e depois o detentor do troféu Direito (10-6), nos "quartos".

E assim a partida decisiva da prova será discutida entre dois treinadores que se conhecem muito bem, Frederico Sousa e Tomaz Morais, antigos companheiros de equipa no Cascais, também ambos ex-selecionadores nacionais. A final de dia 27 de maio promete!