Portistas já garantiram 60% da lotação do estádio para o jogo de sexta-feira

O Arouca já vendeu a totalidade dos bilhetes destinados à bancada descoberta do Estádio Municipal, na qual vão ficar os adeptos portistas para o jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira.

A informação foi confirmada pelo clube arouquense na sua página do facebook. No total, são 3.344 bilhetes para adeptos do FC Porto, cerca de 60% da lotação do estádio de 5.600 lugares. Os ingressos que podem ainda ser comprados na bilheteira do recinto do jogo são agora para a bancada coberta, onde ficam os sócios e adeptos do Arouca, sendo que os sócios devem levantar as entradas que lhes são destinadas até quinta-feira.

O Arouca, 12.º classificado com 27 pontos, recebe o FC Porto no embate que abre a jornada, na sexta-feira, às 20:30, numa altura em que os 'azuis e brancos' estão a um ponto do líder do campeonato, o Benfica, e procuram ultrapassá-lo na luta pelo título de campeão nacional.