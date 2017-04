Pub

Vários adeptos do Mónaco viram-se obrigados a passar mais uma noite na Alemanha, já que o jogo foi adiado para hoje

O movimento criado nas redes sociais para dar abrigo aos adeptos do Mónaco na Alemanha foi elogiado tanto pelo Borussia Dortmund como pelo AS Mónaco. Os dois clubes agradeceram aos fãs que se disponibilizaram para acolher desconhecidos, após a partida da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões ter sido adiada um dia na sequência da tripla explosão que atingiu o autocarro da equipa alemã esta terça-feira.

O jogo foi adiado para esta quarta-feira, às 17:45 (hora de Lisboa), após três explosões junto ao autocarro que levava a equipa alemã para o estádio. Como tal, vários adeptos franceses do Mónaco viram-se obrigados a passar mais uma noite na Alemanha.

No Twitter, foi logo criada a hashtag bed for away fans (cama para os adeptos de longe, em português) e esta foi usada pelos alemães que se disponibilizavam para acolher fãs da equipa contrária por uma noite.

O gesto foi divulgado também no Twitter do Borussia Dortmund, que escreveu numa publicação que os franceses que precisassem de alojamento deviam consultar as publicações que têm a hashtag bed for away fans.

Imagens de adeptos das duas equipas em casas e a jantar em conjunto invadiram pouco depois as redes sociais. "Isto é futebol", diziam algumas publicações.

"Grande gesto dos adeptos do Dortmund. Futebol não se resume só aos 90 minutos", dizia outra publicação.

"Quando o terrorismo nos tenta dividir, o futebol une-nos", dizia outro tweet.

A polícia alemã afirmou que as explosões tinham como alvo o autocarro do Borussia Dortmund e está agora a investigar uma pista islamita.

