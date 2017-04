Pub

Árbitro assistente não consegui regressar à partida

Aconteceu na Noruega este sábado, numa partida entre o Kongsvinger e o Ranheim, que terminou empatada a zero: um adepto entrou em capo, já perto do final do jogo, e atacou um árbitro assistente com um spray de cor vermelha.

O árbitro foi atingido na face e, em particular, nos olhos. O ataque cegou-o temporariamente e impediu-o mesmo de voltar a entrar em campo.

Veja as imagens do momento.