Pub

Catalães anularam o 4-0 da primeira mão, com um 6-1, no segundo jogo dos oitavos da Liga dos Campeões, uma partida com arbitragem polémica...

Um usuário do "change.org", suposto adepto do Real Madrid, registou uma petição na plataforma digital para que se repita o Barcelona-PSG da passada semana. A equipa catalã protagonizou uma reviravolta histórica, vencendo a equipa francesa por 6-1, depois de ter perdido, por 4-0 na primeira mão.

O triunfo valeu a passagem aos quartos de final da Champions aos catalães, mas a arbitragem polémica do alemão Deniz Aytekin, está na origem da petição que já conta com mais de 4500 assinaturas.

Para além da repetição do jogo, o adepto, que nas suas fotos de perfil está identificado como adepto do Real Madrid...