Pub

Em entrevista à SportTV, o treinador do Hull City lembrou que se falou muito da possibilidade de ir para o Dragão quando estava no Olympiacos

Marco Silva admitiu, em entrevista à SportTV, a possibilidade de ter havido o interesse do FC Porto em contratá-lo há cerca de um ano para render o espanhol Julen Lopetegui.

"Falou-se muito de um interesse do FC Porto. Acredito que tenha havido abordagens. O Olympiacos exigiu que a minha presença no clube fosse até ao final da época", adiantou.

No que diz respeito à sua saída do Sporting, o técnico do Hull City lembrou que "foi interrompido um projeto que podia ser de mais dois anos" e deixou uma certeza: "É uma época que não apago da minha memória. Foi um ano difícil para nós, mas deixei muitas amizades. O projeto não acabou como queríamos, todos perceberam isso."