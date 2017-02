Pub

Estudantes e poveiros aproveitam o empate do Aves, que só ganhou um ponto nos últimos quatros jogos

A Académica segurou hoje o terceiro lugar na II liga portuguesa de futebol, com vitória sobre o Sporting da Covilhã, e aproximou-se da zona de subida, com o empate caseiro do Desportivo das Aves, frente ao Gil Vicente.

A equipa de Coimbra tem agora um atraso pontual de sete pontos para os avenses, que não ganham há quatro jogos. Com 15 jornadas por cumprir e 45 pontos em jogo, a Académica volta a pensar no regresso à liga principal - tal como o Varzim, que está com os mesmos pontos dos 'estudantes'.

Académica e Varzim, com 44 pontos, perseguem o Desportivo das Aves, que tem 53, enquanto que o líder Portimonense, com 60 após derrotar os B de Guimarães, está tranquilo, com uma margem de 16 pontos para a promoção.

Em Coimbra, no jogo que encerrou a ronda, já de noite, Rui Miguel fez o 1-0, aos 30 minutos, e Tavares Tom o 2-0, aos 80, quando os serranos já jogavam com um a menos, por expulsão de Sambinha Mamadu.

Alguma surpresa no estádio do CD Aves, com os gilistas a marcar primeiro, por Aguinaldo. Responderam os anfitriões ainda antes do intervalo, com o golo de João Pedro, não se concretizando no entanto a reviravolta insistentemente tentada.

O resultado, 1-1, repetiu-se hoje em Matosinhos, no Leixões-Fafe, e em Olhão, no Olhanense-União da Madeira.

No Estádio do Mar, os golos apareceram só na segunda parte, primeiro por Miguel Ângelo para o Leixões e depois por Pedro Pereira para o Fafe. No Algarve, o Olhanense marcou na primeira parte por Galassi, de grande penalidade, e o União chegou à igualdade atavés de Nsor.

Tranquilamente, o Portimonense segue imparável em relação ao campeonato principal, averbando hoje mais três pontos. Bastou o golo de Jorge Pires para derrotar o Vitória de Guimarães B.

Boa vitória do Varzim em Alcochete, com 2-1 ao Sporting B, enquanto que os B de Braga golearam o Vizela, por 5-0.

O Freamunde bateu o Famalicão, por 1-0, e por 2-0 foram as vitórias de Santa Clara sobre o Cova da Piedade e FC Porto B sobre Penafiel.

Resultados:

Académico de Viseu - Benfica B, 2-1

Leixões - Fafe, 1-1

Freamunde - Famalicão, 1-0

Portimonense - Vitória de Guimarães B, 1-0

Desportivo das Aves - Gil Vicente, 1-1

Sporting de Braga B - Vizela, 5-0

Olhanense - União da Madeira, 1-1

Penafiel - FC Porto B, 0-2

Sporting B - Varzim, 1-2

Santa Clara - Cova da Piedade, 2-0

Académica - Sporting da Covilhã, 2-0

Classificação (após 27.ª jornada):

1 Portimonense, 60 pts

2 Desp. Aves, 53

3 Académica, 44

4 Varzim, 44

5 Santa Clara, 42

6 Benfica B, 41

7 Penafiel, 39

8 Braga B, 37

9 Gil Vicente, 36

10 U. Madeira, 35

11 Sp. Covilhã, 34

12 Cova da Piedade, 34

13 V. Guimarães B, 34

14 Vizela, 33

15 FC Porto B, 32

16 Famalicão, 32

17 Fafe, 32

18 Ac. Viseu, 31

19 Freamunde, 31

20 Leixões, 30

21 Sporting B, 27

22 Olhanense, 18