Briosa venceu em Vizela e aproveitou empates de Aves e Varzim, mas ainda está a sete pontos dos avenses. Dragõezinhos venceram o líder Portimonense e deixaram zona de despromoção

A Académica de Costinha reduziu este domingo a diferença para o segundo classificado, Aves. Com o triunfo fora de portas no reduto do Vizela, obra de Traquina, os homens da Lusa Atenas já só estão a sete pontos do segundo classificado.



O Varzim que podia ter ficado a quatro pontos do último lugar de acesso à I Liga não foi além do empate sem golos, em casa, com o Santa Clara e por isso perdeu uma oportunidade.



Na cauda da tabela esta foi uma jornada feliz para Freamunde e FC Porto B, o campeão em título. Os primeiros venceram em Viseu por 2-1 ao passo que os azuis e brancos receberam e bateram o líder Portimonense por 1-0.



Agora, a zona de despromoção é ocupada por Olhanense, Leixões, Fafe e Sporting B. Nos dois lugares logo acima estão as equipas que vão disputar uma liguilha de manutenção e são elas Vizela e Académico de Viseu.



Eis os resultados da ronda:

Aves - Sporting de Braga B, 1-1

Benfica B - Olhanense, 2-1

Cova da Piedade - Sporting B, 0-2

Vizela -- Académica, 0-1

Académico de Viseu - Freamunde, 1-2

Varzim - Santa Clara, 0-0

Fafe - União da Madeira, 1-2

Gil Vicente -Leixões, 2-2

Vitória de Guimarães B - Penafiel, 2-0

Famalicão - Sporting da Covilhã, 2-2

FC Porto B - Portimonense, 1-0