Depois de recitais ofensivos e grandes prestações individuais, a temporada de todos os recordes entra na fase decisiva. Warriors e Cavs partem como favoritos para chegar ao terceiro round

Ao longo das últimas temporadas, quebrar recordes tornou-se quase banal na NBA. O jogo evoluiu de forma voraz e os jogadores também, fixando novas marcas históricas a cada noite e estabelecendo registos capazes de envergonhar lendas do passado. Os números de 2016-17 são impressionantes, sobretudo no capítulo ofensivo, vaporizando máximos que resistiam há várias décadas. Mas terá sido esta época regular, que terminou na madrugada de quinta-feira, a melhor da história da liga?

Quem pensava que estas 82 jornadas iam ser apenas um entretenimento até chegarmos ao terceiro round entre os Cleveland Cavaliers e os Golden State Warriors, que disputaram as últimas duas finais, enganou-se redondamente. Nem a mudança de Kevin Durant para os vice-campeões, que abalou o defeso basquetebolístico, tornou esta prova previsível. Pelo contrário, acabou por libertar o seu ex-colega de equipa Russel Westbrook para um ano notável a nível individual, que culminou com um recorde de 42 triplos duplos numa só época.

As façanhas de Westbrook, que carregou os Oklahoma até aos play--offs, tiveram também o condão de evidenciar um facto cada vez mais notório: o individualismo de algumas estrelas começa a sobrepor-se ao jogo coletivo das suas equipas. Pela primeira vez na história, houve mais de dez jogadores diferentes a passar a fasquia dos 50 pontos num só jogo. O ritmo é cada vez mais elevado (já ronda as cem posses de bola a cada 48 minutos) e isso também faz crescer os números destas figuras.

Não é de estranhar que esta época regular tenha visto cair por larga margem o recorde de triplos duplos. Foram 117 no total, com James Harden (Houston Rockets) a juntar 21 aos 42 de Westbrook. O anterior máximo (78), que remontava a 1988-89, já tinha sido ultrapassado há mais de um mês. Desde esse ano, abrilhantado pelas prestações de Michael Jordan, que ninguém faz médias de 25 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Desta feita houve três jogadores a fazê-lo: Westbrook, Harden e LeBron James.

Motivos de interesse não faltaram. Vimos a prestação frenética do grego Antetokounmpo, que logrou a proeza de terminar no top 20 nas cinco principais categorias estatísticas da liga, com médias de 22,9 pontos, 8,8 ressaltos, 5,4 assistências, 1,6 roubos de bola e 1,9 desarmes. Vimos DaMarcus Cousins trocar os Sacramento pelos Pelicans, numa transferência que provocou estrondo mas ainda não teve grande influência nos resultados. E vimos Joel Embiid a espantar Philadelphia para se afirmar como principal candidato a Rookie do ano.

A gestão do esforço dos jogadores também esteve na ordem do dia. A crescente importância destas prestações individuais levou os treinadores a protegerem cada vez mais as suas estrelas, fazendo-as descansar em alguns jogos, o que desagrada aos adeptos e às audiências. Até ver, os donos das equipas parecem estar satisfeitos. Pelo menos, esta foi a primeira temporada desde 1964 em que não houve nenhuma troca de treinadores.

A surpresa que destoa

Entre este festival de recitais ofensivos, destacou-se uma equipa que brilha mais pela sua organização defensiva e pela eficácia de um ataque sem grandes preocupações estéticas. Os surpreendentes Boston Celtics (53 vitórias-29 derrotas), liderados pelo jovem técnico Brad Stevens, venceram ao sprint a Conferência Este, superando os campeões de Cleveland (51-31).

As últimas vagas no play-off sobraram para os Indiana Pacers e os Chicago Bulls, que venceram os respetivos desafios na derradeira jornada. Um desastre para os fãs dos Miami Heat, que viram a sua equipa morrer na praia depois de protagonizar uma das melhores recuperações de sempre (registou um arranque com 11-30). Os New York Knicks voltaram a desiludir e ficaram bem distantes dos oito primeiros.

No Oeste, os Warriors (67-15) tornaram a não dar hipóteses à concorrência. Voltam a ter o melhor registo da fase regular e entram novamente como favoritos à conquista do anel, embora cientes de que os Cavaliers sabem responder à altura quando a eliminatória é a doer, como Steph Curry e companhia devem estar recordados desde a final da época passada. A correr como outsiders estão os sempre temíveis San Antonio Spurs, mas os Rockets também devem ser tidos em consideração, depois de uma temporada regular fantástica.

A primeira ronda, que arranca já amanhã, promete alguns duelos emocionantes. Desde logo o que vai colocar em confronto as equipas dos principais candidatos a MVP: Russel Westbrook (OKC Thunder) e James Harden (Rockets). Venham os play-offs.