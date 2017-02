Pub

Sampdoria, com Bruno Fernandes, venceu com um golo de penálti em San Siro

O AC Milan agravou hoje a crise de resultados, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga italiana de futebol, ao perder em casa diante da Sampdória (1-0), em jogo da 23.ª jornada.

A equipa 'rossoneri', que vinha de um empate com Torino (2-2) e derrotas com Nápoles (2-1) e Udinese (2-1), teve o domínio do jogo, com mais posse de bola (67%) e o triplo dos ataques (20), mas foi incapaz de marcar.

Com o 'nulo' a persistir, foi a Sampdória, 10.ª classificada, que acabou por marcar, aos 70 minutos, com a equipa a beneficiar de uma grande penalidade, que o colombiano Luis Muriel converteu com êxito.

A derrota de hoje deixa os milaneses na sétima posição, a cinco pontos do último lugar da zona europeia, ocupado pelo Inter Milão, no quinto posto, e a longínquos 14 pontos da líder Juventus.

A formação de Turim recebe hoje o Inter, de João Mário, no jogo que encerrará esta jornada.