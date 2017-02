Pub

Carlos Bacca escorregou, tocou na bola com os dois pés... e marcou

O AC Milan derrotou neste domingo o Sassuolo, por 1-0, na 26.ª jornada da Liga italiana, graças a uma grande penalidade que está a dar que falar.

Aos 22 minutos, já depois de Berardi ter desperdiçado um penálti para a equipa da casa (12'), Carlos Bacca dispôs de uma grande penalidade, mas escorregou no momento do remate.

A bola acabou no fundo da baliza, mas houve uma irregularidade que terá passado despercebida à equipa de arbitragem: o ponta-de-lança colombiano tocou na bola com os dois pés, por isso o lance deveria ter sido invalidado.

O AC Milan acabou por vencer e mantém o 6.º lugar, com 48 pontos, menos um do que o Inter de Milão, que vai defrontar a AS Roma ainda neste domingo.