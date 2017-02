Pub

O médio italiano foi operado à perna esquerda e só volta aos relvados na próxima temporada

O futebolista internacional italiano Giacomo Bonaventura foi hoje operado na Finlândia à perna esquerda e vai falhar o resto da época do AC Milan, informou o clube transalpino.

"O AC Milan comunica que Giacomo Bonaventura foi submetido hoje, em Turku, a uma operação com o professor Sakari Orava. A intervenção foi necessária para a separação completa do tendão do abdutor esquerdo do osso. O tempo de recuperação previsto é de quatro meses", revelaram os 'rossoneri'.

O extremo foi substituído ao minuto 27 do jogo de domingo com a Udinese e o primeiro controlo médico detetou logo lesão grave. O AC Milan confiava em recuperação em menor tempo, mas o médico finlandês contrariou as expectativas.

O treinador Vincenzo Montella perde um jogador chave no seu tridente ofensivo, que poderá, ainda assim, ser substituído por uma das duas contratações do mercado de inverno, o espanhol Gerard Deulofeu ou o argentino Lucas Ocampos.

O AC Milan vem de duas derrotas e um empate na Liga italiana, que o colocam em sétimo lugar, intercalados com o afastamento da Taça de Itália, às mãos da Juventus.