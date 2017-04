Pub

A equipa de Milão empatou frente ao Pescara, o último classificado, ficando mais longe da zona europeia. Já a Fiorentina de Paulo Sousa venceu o Bolonha (1-0)

O AC Milan empatou este domingo a um golo na visita ao Pescara, último classificado da liga italiana de futebol, em jogo da 30.ª jornada da prova, e ficou mais longe dos lugares que dão acesso às competições europeias.

Em Pescara, um autogolo de Gabriel Paletta, aos 12 minutos, colocou a equipa da casa em vantagem, mas ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, Mario Pasalic estabelecido o resultado final.

O empate, que deu ao Pescara o primeiro ponto desde 19 de fevereiro, mantém o AC Milan na sétima posição, com menos um ponto do que o rival Inter, que na segunda-feira encerra a ronda com a receção à Sampdoria.

O Atalanta, quinto classificado e a primeira equipa em zona europeia, visitou e goleou o Génova por 5-0, num encontro em que a equipa da casa jogou reduzida a 10 desde os 62 minutos, depois da expulsão do chileno Mauricio Pinilla

Um 'hat-trick' do argentino Alejandro Gomez, que marcou aos 32, 63, e 83, e tentos de Andrea Conti (25) e Mattia Caldara (76) garantiram o triunfo do Atalanta, que segue a dois pontos da Lazio, que no sábado venceu o Sassuolo por 2-1.

A Fiorentina, orientada pelo português Paulo Sousa, venceu o Bolonha por 1-0, com um golo apontado aos 51 minutos pelo senegalês Khouma Babacar, que ao intervalo substituiu o croata Nikola Kalinic.

O Crotone venceu por 2-1 na visita ao Chievo, mas mesmo assim continua em zona de despromoção, a três pontos do Empoli, a primeira equipa 'a salvo', que no sábado perdeu por 2-0 com a Roma.

O Palermo, que também continua 'afundado' no fim da tabela, perdeu por 3-1 na receção ao Cagliari, num jogo em que esteve em vantagem, depois do golo de Geancarlo Gonzalez, aos 26 minutos.

No segundo tempo, o Cagliari deu a volta ao resultado, com um 'bis' de Artur Ionita (48 e 89) e um golo de Marco Borriello (58).

Torino e Udinese empataram a dois golos, num encontro que a formação de Udine esteve a vencer por 2-0, depois dos golos de Jakub Jantko (50) e Stipe Perica (68).

O Torino, que segue no 10.º lugar, com os mesmos pontos (41) que a Sampdoria empatou a partida com golos de Emiliano Moretti (70) e Andrea Belotti (83). Ainda hoje a Juventus, pentacampeã e líder da liga, visita o Nápoles, terceiro.

A 30.ª jornada encerra na segunda-feira com a visita da Sampdoria ao Inter Milão.