Avançado do FC Porto emprestado ao Besiktas esteve em evidência no jogo da segunda mão dos 16 avos de final frente ao Hapoel Beer Sheva

O camaronês Aboubakar, avançado emprestado pelo FC Porto aos turcos do Besiktas, foi um dos futebolistas escolhidos para figurar no onze da jornada da Liga Europa. O dianteiro esteve em evidência ao marcar na vitória (2-1) da equipa de Ricardo Quaresma na segunda mão dos 16 avos de final diante dos israelitas do Hapoel Beer Sheva. No primeiro encontro os turcos já haviam vencido fora por 3-1.

Os carrascos de Paulo Sousa e Paulo Fonseca também estão neste onze, ou seja o alemão Stindl do ???????Borussia Moenchengladbach e o argentino Gustavo Cabral do Celta de Vigo.