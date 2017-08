Pub

O treinador do Sporting de Braga mostrou esta quarta-feira confiança na eliminação do AIK, na quinta-feira, e na consequente passagem ao play-off da Liga Europa

Os minhotos empataram na Suécia na primeira mão (1-1), na passada quinta-feira, e estão em vantagem, mas o técnico diz que a abordagem ao jogo será a mesma.

"Temos de estar alerta como estávamos quando iniciámos a partida lá, respeitamos muito este adversário que tem qualidade e vai ter de arriscar e ir à procura do resultado", notou.

Segundo Abel Ferreira, os jogadores do Sporting de Braga vão ter de "ser fiéis à identidade" da equipa, "equilibrados em todos os momentos do jogo, muito coesos e comunicativos", considerando que "a melhor forma de prever o futuro é criá-lo".

O treinador, que disse estar "convicto" na passagem da eliminatória, apelou a um "grande espírito de guerreiro" da equipa porque só assim conseguirá "vencer esta batalha".

A forma de jogar que Abel Ferreira quer implementar nos minhotos, de ataque planeado, "é um processo mais difícil" de treinar, pelo que "mais uma semana de trabalho é fantástico".

"Requer um pensamento coletivo, é uma forma de jogar integrada, em que todos dependem uns dos outros. Estamos cada vez mais fortes a cada semana que passa e chegamos a este jogo na máxima força, física, tática, técnica e psicologicamente", disse.

O técnico quer ver refletido nos jogadores a paixão e ambição da massa associativa e disse serem possíveis alterações no 'onze' titular.

"Quero intensidade, qualidade e rendimento e, em termos de igualdade, a escolha terá que ver sempre com a melhor estratégia. A equipa deu uma boa resposta lá, com equilíbrio", lembrou.

Já Ricardo Esgaio disse esperar um AIK a assumir o jogo em Braga.

"A equipa é muito forte, criaram-nos algumas dificuldades, tem um ritmo competitivo que nós, para já, não temos. Não acredito que venha mais retraída porque está em desvantagem e tem de ir atrás do resultado", disse.

Para o lateral direito ex-Sporting, que frisou que as "muitas semanas de trabalho" permitiram conhecer bem as ideias do treinador e os colegas de equipa, o "fator casa é sempre muito importante, ainda para mais sendo o primeiro jogo da temporada" no Estádio Municipal de Braga.

"Queremos mostrar-nos na máxima força, mostrar o bom trabalho que temos feito durante a semana", afirmou.

O jogo entre Sporting de Braga e AIK, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 21:00, e vai ser arbitrado pelo francês Frank Schneider.

Vukcevic regressa aos convocados

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje Vukcevic para o jogo com os suecos do AIK, na quinta-feira, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

O médio montenegrino falhou a primeira mão na Suécia (1-1), na passada quinta-feira, mas conta agora com uma nova máscara de proteção ao nariz, ao qual foi operado recentemente, e treinou hoje sem limitações, podendo ser opção para o técnico.

De resto, nota para as saídas do guarda-redes Tiago Sá e do médio Jordão e para as ausências de Ricardo Ferreira e Dyego Sousa, ambos lesionados.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Matheus e André Moreira.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana e Jefferson.

- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio e Vukcevic.

- Avançados: Wilson Eduardo, Hassan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Pedro Santos e Ricardo Horta.