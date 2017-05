Pub

O treinador do Sporting de Braga manifestou o seu apoio a António Salvador nas eleições do clube que terão lugar dentro de duas semanas, a 27 de maio

O atual presidente dos minhotos recandidata-se ao cargo e tem como adversário António Pedro Peixoto, antigo guarda-redes do futsal do clube.

"Respeito muito o ato eleitoral, entendo que esta não é a melhor altura para falar nisso, mas vocês [jornalistas] são inteligentes, percebem quem apostou em mim, quem me foi buscar enquanto jogador e quem me deu oportunidades. Mais do que eu falar, são os factos, a obra feita, e depois cabe aos nossos sócios decidir", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Nacional, domingo, da 33ª jornada da I Liga de futebol.

O Braga não vence há quatro jogos (um empate e três derrotas) e ainda não garantiu o quinto lugar.

"Vamos lutar por ele, mas não posso prometer absolutamente nada. Temos que estar focados nas nossas tarefas coletivas e individuais e que cada um tenha o coração e a ambição, juntando o fermento da alegria e da motivação, para ganhar e proporcionar um bom espetáculo", disse.

No último jogo em casa da temporada, Abel Ferreira quer dar uma vitória aos adeptos e deixar uma boa imagem.

"Os nossos adeptos merecem uma boa resposta da nossa parte, nos últimos jogos já tivemos uma boa atitude, mas faltou algo mais. Os nossos jogadores e os adeptos merecem porque esta foi uma época difícil e desgastante. É o nosso último jogo em casa, queremos fazer um bom jogo, com determinação e lutando até ao ultimo segundo para dedicar-lhes a vitória e às nossas famílias", disse.

O técnico frisou que a avaliação aos jogadores é feita todos os dias.

"Costumo dizer-lhes que, a partir do momento em que assinamos contrato com um clube da grandeza do Braga somos avaliados todos os dias, nos treinos, e, depois, nos jogos, onde expomos e mostramos o que treinamos. Quem anda no futebol sabe que é avaliado todos os dias", disse.

No último jogo (derrota com Moreirense, 2-1), Stojiljkovic foi substituído depois da expulsão de Rosic e mostrou evidente desagrado ao sair do campo, reação que Abel Ferreira explica com uma "época difícil e desgastante".

"A vontade e a ansiedade aliada a essa vontade tira clarividência e turva-nos o discernimento, mas esse é um não assunto, ficou esclarecido e seguimos em frente. Vai ser titular amanhã [domingo]", revelou.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 51 pontos, e Nacional, 18.º, com 21, defrontam-se às 20:15 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por João Mendes, da associação de futebol de Santarém.