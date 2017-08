Pub

O treinador bracarense lamentou este sábado os poucos dias para preparar a receção aos dragões, no domingo, da quarta jornada da I Liga, mas garantiu que vai jogar para ganhar

"Tivemos apenas dois dias para preparar este jogo e o primeiro, na sexta-feira, foi para recuperar da partida de quinta [da Liga Europa, com o FH Hafnarfjordur]. Só hoje [este sábado] trabalhámos o plano de jogo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador assegurou, contudo, que a equipa vai jogar para ganhar: "Não gosto de arranjar desculpas, acho que as vitórias motivam, o primeiro grande objetivo da época foi conseguido e isso motiva os jogadores. Quero que a equipa entre com alegria, dinâmica e vontade de desafiar este adversário que é forte", disse.

Abel Ferreira elogiou a equipa de Sérgio Conceição, "porventura o FC Porto mais forte dos últimos dois, três anos", e também o técnico portista, "uma pessoa muito competitiva e que quer vencer".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"É uma pessoa que admiro pela história de vida que teve, era eu apanha bolas do Penafiel que, na altura, tinha três jogadores do FC Porto emprestados, o Jorge Costa, o Reisinho e o Sérgio Conceição. Do meu grupo de amigos todos gostavam do Reisinho, que tinha um talento incrível, mas eu era do Sérgio, pela determinação, raça e pela luta. Até esperava que ele chutasse para fora para eu as ir buscar", lembrou.

O responsável disse esperar "duas equipas em busca da vitória e o Braga seguramente fiel à sua identidade, sempre com os olhos posto na baliza do adversário".

Abel Ferreira quer os seus jogadores "nos níveis de concentração e ambição máximos durante todo o jogo, assentes numa organização defensiva e ofensiva. O adversário está confiante, mas vai apanhar um Braga também muito confiante", disse.

O técnico considerou ainda o início de temporada do Sporting de Braga "muito positivo: sete jogos, 13 golos marcados, cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. No futebol a memória é curta, mas temos que a avivar para equilibrar a balança. Alguns desvalorizaram o FH Hafnarfjordur, mas o Portugal campeão europeu empatou com a Islândia", disse.

Sporting de Braga, quinto classificado com seis pontos, e FC Porto, segundo com nove, defrontam-se no domingo, às 20.15, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.