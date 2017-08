Pub

Técnico espera vencer na visita ao tetracampeão Benfica

O técnico Abel Ferreira garantiu esta terça-feira que o Sporting de Braga vai ao estádio da Luz jogar "olhos nos olhos" para vencer o Benfica, na quarta-feira, na primeira jornada da I Liga de futebol.

"Espero que este jogo seja a luz que ilumina o nosso caminho para esta época. É um desafio, uma oportunidade, se queremos estar entre os melhores temos que os defrontar olhos nos olhos. O estádio vai estar a puxar pelo adversário e nós vamos tentar ser organizados e compactos, sempre à procura da essência do jogo que é o golo", afirmou na antevisão da partida.

Abel Ferreira deixou elogios ao Benfica, "a equipa que tem dominado o futebol português nos últimos anos", e frisou que no 'onze' que perspetiva dos 'encarnados' "estará apenas um jogador novo, o resto conhece bem o clube e a dinâmica do seu treinador", cuja postura disse admirar desde os tempos do Fátima.

"O Benfica tem melhor treinador, porventura melhores jogadores, vamos ver dentro de campo se tem melhor equipa e melhor estratégia", disse.

Abel Ferreira revelou ter pedido "coragem" aos seus jogadores para jogarem com "os olhos postos na baliza do adversário", notando que a turma de Rui Vitória é muito forte nas transições ofensivas, tendo destacado Jonas: "é um jogador que não corre muito, mas é exímio a ocupar os espaços entre linhas e decide melhor ainda".

"Queremos transformar esse ruído [dos adeptos do Benfica] na nossa gasolina e disputar o resultado até ao último segundo. Financeiramente é impossível competir com eles, desportivamente acredito que possamos nivelar forças", disse.

Sobre a saída de Pedro Santos, que vai jogar no campeonato norte-americano, disse que o Sporting de Braga "tem recursos para suprimir qualquer ausência ou venda".

"Temos jogadores no plantel que fazem várias posições, o que me agrada muito. Não foi novidade para mim a saída do Pedro Santos, era uma vontade do jogador, já mo tinha dito na época passada. Foi bom para ambas as partes, era um dos nossos capitães, mas abre uma oportunidade para o próximo ?guerreiro', que pode ser o Xadas ou outro", disse.

Até ao fecho do mercado, em finais de agosto, podem ainda entrar e sair jogadores, situação com que o plantel tem que saber lidar, avisou.

Além de Pedro Santos, saíram ainda Alan, Baiano e Artur Jorge, jogadores com muitos anos de Braga, mas para Abel Ferreira "as maiores referências são o símbolo e a bandeira" do clube.

"A vida é assim, os jogadores passam e o clube fica e os que continuam certamente aprenderam algo com esses jogadores", disse.

Fábio Martins ficou fora da ficha de jogo com o AIK, da Liga Europa, mas "pode ser titular" na Luz, notou Abel Ferreira.

"No futebol só há espaço para os melhores, não chega ser bom, tem que ser excelente. Ele sabe a confiança que tenho nele e comigo não há casos, há oportunidades, o estatuto é a equipa e o rendimento", frisou.

O Benfica-Sporting de Braga realiza-se na quarta-feira, às 21:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.

