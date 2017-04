Pub

Claques estiveram em destaque pelos piores motivos

Jogo da segunda volta do Campeonato Catarinense, no Brasil, entre Criciúma e Chapecoense (1-0). No entanto, foram as claques que estiveram em destaque, e não pelas melhores razões.

No decorrer do jogo, os adeptos da Chapecoense começaram a cantar "ão, ão, ão, segunda divisão", aludindo ao facto de o Criciúma alinhar na Série B (segunda divisão) do campeonato brasileiro, o Brasileirão.

A resposta da claque contrária não se fez esperar: "ão, ão, ão, abastece o avião", gritaram alguns adeptos.

De recordar que, em novembro, o avião que transportava a Chapecoense para a Colômbia caiu, matando 71 pessoas. Foi confirmado pelas autoridades que, na altura da queda, o avião não tinha combustível.

Um vídeo da situação apareceu nas redes sociais, com vários internautas a repudiarem a situação.