Tripulação do Idec Sport bateu anterior recorde por mais de quatro dias.

Pela terceira vez em pouco mais de um mês, velejadores franceses pulverizam um recorde de volta ao mundo à vela. Tripulação do Idec Sport faz história no Troféu Júlio Verne.

Hoje, às 7.49, o maxi catamarã Idec Sport, de 31,5 metros (105 pés), cruzou a linha de chegada em Ushant, França, exatamente 40 dias, 23 horas, 30 minutos e 30 segundos depois de ter partido.

Segundo a Wikipedia, "o Troféu Júlio Verne recompensa a volta ao mundo à vela mais rápida realizada com tripulação, sem escala nem assistência exterior". "Todo o tipo de cascos são admitidos e por isso enormes catamarãs e trimarãs dominam esta prova oceânica." A tripulação do Idec Sport passa agora a ser detentora do Troféu.

Esta foi a melhor marca absoluta de sempre numa volta ao mundo à vela, tendo o veleiro capitaneado pelo velejador francês Francis Joyon batido por quatro dias, 14 horas, 12 minutos e 23 segundos o anterior recorde, conseguido em janeiro de 2012 por Loïck Peyron e a sua tripulação no trimarã maxi Banque Populaire V.

Agora, a bordo do Idec Sport, a tripulação liderada por Joyon e composta por Sébastien Audigane, Bernard Stamm, Gwénolé Gahinet, Alex Pella e Clément Surtel, todos franceses, percorreu 48,9 mil quilómetros à estonteante média (para um veleiro) de 49,7 km/h (26,85 nós).

Os recordes do mundo de circumnavegação à vela têm várias categorias, consoante o tipo de barco e a tripulação.

Em 25 de dezembro, um outro francês, Thomas Coville, estabeleceu a melhor marca para volta ao mundo solitária num veleiro multicasco (no caso, o Sodebo Ultim): 49 dias, 3 horas, 7 minutos e 38 segundos. Nunca ninguém tinha circumnavegado sozinho o globo tão depressa. Coville bateu o anterior recorde por mais de oito dias.

Há uma semana, em 19 de janeiro, Armel Le Cléac'h, venceu a Vendée Globe (uma regata solitária de volta ao mundo sem paragens nem assistência, mas em monocasco ) e somou a esse triunfo o recorde do melhor tempo de sempre na prova: 74 dias, 3 horas e 35 minutos.