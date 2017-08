Pub

Aos 41 anos, e na véspera de um importante anúncio que marcou para hoje, dia de descanso, o veterano e popular ciclista venceu isolado, em Fafe, numa etapa bem dura

Rui Sousa iniciou a Volta a Portugal a sonhar com a geral e em conquistar, aos 41 anos, uma vitória que lhe foi fugindo entre os dedos ao longo dos anos. A Senhora da Graça acabou-lhe com esse objetivo, mas desde logo o ciclista da Rádio Popular-Boavista alertou que estava na corrida para dar espetáculo e que daria tudo por uma etapa. Numa das mais difíceis, ontem, deu mesmo tudo o que tinha para ganhar em Fafe, num triunfo emotivo para ele, para os colegas e até para os adversários.

No final faltavam-lhe as palavras e sobravam as lágrimas. De Rui Sousa, do seu diretor desportivo (José Santos) e da família. Foi um dia emotivo para o veterano ciclista que já tinha marcado para hoje, dia de descanso, uma conferência de imprensa na qual se prevê que vá anunciar o final de carreira - a menos que o tenham convencido a adiar novamente a despedida (há um ano isso aconteceu). Hoje, saber-se-á se chegou o momento de sair de cena.

Se assim for, então tem uma vitória bonita para recordar no adeus. Foi a quinta na Volta e ao estilo a que Rui Sousa habituou. Sempre um ciclista de ataque, que contou ontem com a ajuda de Filipe Cardoso para partir para uma fuga que acabaria por ser anulada por um pequeno grupo com alguns dos candidatos. Foi nessa altura que Rui Sousa foi ao carro dizer a José Santos que ia ganhar. Pouco antes do famoso salto da Pedra Sentada - lugar de eleição no Rali de Portugal -, em plena terra batida, Rui Sousa escapou novamente. A diferença não era grande, mas o grupo do camisola amarela nunca o apanhou.

"Não tenho palavras para descrever... Tentei discutir a Volta, mas na Senhora da Graça percebi que não seria possível", afirmou à RTP, salientando que o objetivo passou a ser vencer uma etapa. E "nada melhor do que fazer desta forma", disse.

"Ouvi o professor [José Santos] gritar [no rádio]e, numa chegada, isso costuma ser bom sinal", brincou Filipe Cardoso, colega e amigo de Rui Sousa.

Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé), Raúl Alarcón (W52-FC Porto) e Henrique Casimiro (Efapel) foram dos primeiros a congratular Rui Sousa mal este cortou a meta, comprovando como é respeitado no pelotão nacional.

Com 2.50 minutos de atraso na geral, Rui Sousa dificilmente fará o seu 14.º top 10 na Volta a Portugal. Das 13 vezes que lá esteve, cinco foram no pódio.

Marque, o derrotado do dia

A W52-FC Porto não ficou a controlar a etapa. Lançou Ricardo Mestre e António Carvalho na frente, obrigando os rivais a trabalhar. Na subida do Viso, uma das apenas duas montanhas de primeira categoria desta Volta, Alejandro Marque quebrou e, daí até ao fim, foram 50 quilómetros a pedalar sem ajuda para minimizar perdas. Contudo, são quase dois minutos de atraso, o que levou o próprio espanhol da Sporting-Tavira a admitir que já não está na luta pela vitória. Mas a luta Sporting-FC Porto na prova segue com Rinaldo Nocentini, em segundo na geral, a 24 segundos do líder Alarcón. E vai aquecendo, com o italiano a acusar ontem o portista Amaro Antunes de o ter tentado empurrar contra as barreiras.