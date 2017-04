Pub

Benfica fica mais perto de chegar ao inédito tetra depois do empate conseguido no 300.º dérbi entre os dois rivais de Lisboa. Para o Sporting, o segundo lugar pode ser uma miragem, caso o FC Porto bata o Feirense

E o 300.º dérbi de Lisboa acabou em empate. Um ponto para Sporting, outro para Benfica, com os encarnados a garantirem que vão entrar na 31.ª jornada da I Liga como líderes da prova, independentemente do que suceda hoje no Dragão - caso bata o Feirense, o FC Porto fica a um ponto do seu rival lisboeta. Mas a vantagem continua a ser do conjunto de Rui Vitória, que "só" tem de vencer todas as partidas que faltam para assegurar o inédito tetra ao Benfica.

Do outro lado, o Sporting pode ver Vitória de Guimarães e Sp. Braga aproximarem-se na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso ao play-off da Liga dos Campeões. De qualquer forma, a equipa de Jorge Jesus ficará sempre com uma margem confortável para gerir nas últimas quatro jornadas - na próxima desloca-se à Cidade dos Arcebispos. Certo é que, depois deste empate, dificilmente poderá chegar à segunda posição, esperança que o técnico leonino ainda acalentava, como confessou na entrevista rápida no final da partida.

Segundo de Lindelöf

O sueco Victor Lindelöf acabou por ser o surpreendente herói do Benfica, ao marcar o empate num magnífico livre direto - foi o seu primeiro remate enquadrado nesta temporada em jogos da I Liga! Para aumentar esse estatuto improvável, refira-se que o internacional sueco apenas assinara um golo desde que chegou à equipa principal do clube da Luz (tinha três na B). Foi na época passada, numa deslocação a Paços de Ferreira, à 23.ª jornada: na altura, assinou o 1-3, que acabou por ser final, tal como ontem. Marca Lindelöf e fecha o score, parece ser a regra...

Ederson fecha contador

Se os rivais foram somando os dias sem penáltis contra o Benfica em jogos da Liga, essa contabilidade terminou ontem bem cedo. Uma asneira de Ederson, logo aos cinco minutos, quando dominou mal a bola e se deixou antecipar por Bas Dost, obrigou Artur Soares Dias a assinalar a marca dos 11 metros. Ao fim de 387 dias, o guarda-redes voltou a ser batido por um pontapé de penálti, como sucedera a 1 de abril do ano passado, numa receção ao Sp. Braga (5-1) - Adrien sucedeu a Pedro Santos.