Pub

No Eastern SC, de Hong Kong, Chan Yuen-ting, tornou-se a primeira mulher a ganhar um campeonato masculino e participar numa Liga dos Campeões. Hoje, volta a desafiar Scolari

Não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão - principalmente, quando, com meia hora de jogo, já se perde por 3-0 e se tem dois jogadores a menos em campo. A estreia da treinadora Chan Yuen-ting e do Eastern SC, de Hong Kong, na Liga dos Campeões da AFC (Confederação Asiática de Futebol), não foi feliz: acabou com a derrota, por 7-0, na visita ao Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, no mês passado. Mas, verdade seja dita, isso não afetou muito a imagem do clube, um pigmeu a competir com os maiores colossos continentais, nem da técnica pioneira que vai quebrando barreiras num mundo de homens. Hoje, Chan repete o mais duro desafio da carreira, reencontrando Felipão.

O jogo, da 4.ª jornada do Grupo G da Asian Champions League (hoje, 13:00), é especial. Não é todos os dias que uma equipa da uma das regiões administrativas especiais da China recebe um representante da "mãe-pátria". E, após a deceção da estreia, esta é ocasião ideal para mostrar como o futebol de Hong Kong deu um grande salto em frente, nos últimosa tempos - em parte, graças a Chan Yuen-ting.

A treinadora, de 28 anos, já entrou na história do futebol mundial: foi a primeira mulher a vencer um campeonato nacional por uma equipa masculina e também a primeira a treinar numa grande competição continental. O título, conquistado em 2016, pondo fim a um jejum de 21 anos do Eastern SC, pô-la nas bocas do mundo. E a chegada à Liga dos Campeões asiática, onde nunca tinha entrado um clube de Hong Kong, deu-lhe um palco mediático ainda maior.

"Nunca pensei que isto pudesse acontecer. Não estou acostumada a tanta atenção: fotos, entrevistas, vídeos.... Eu só procuro ser bem-sucedida. Mas pode ser positivo se a atenção dos media servir para outras pessoas encontrarem na minha história uma inspiração para não desistirem e continuarem a perseguir os seus sonhos", diz a técnica, citada pelo jornal The Guardian.

Ora, a história de Chan Yuen-ting é a de uma menina que se apaixonou-se por futebol por causa da sua admiração por David Beckham e que, mesmo contra a vontade dos pais, se lançou à aventura no desporto-rei. E subiu degrau a degrau, até ao cargo de treinadora principal: foi analista de vídeo no Pegasus FC, passou como adjunta por vários clubes da Premier League de Hong Kong, dirigiu as seleções nacionais femininas de futebol e de futsal e, em finais de 2015, assumiu o leme do Eastern SC. "Em Hong Kong, não há discriminação entre homens e mulheres. Somos muito justos: sou jovem e mulher e o clube deu-me uma oportunidade", sublinhou.

Como já se viu, a caminhada tem sido bem-sucedida (pelo menos, nas competições internas). E mesmo treinando homens mais velhos, Chan Yuen-ting conquistou o plantel. "Ela é positiva, rigorosa, apaixonada e quer continuar a aprender. Às vezes, até me esqueço de é mais nova do que a maioria dos jogadores. É mesmo muito boa", elogia o australiano Josh Mitchell, um dos trintões da equipa, citado na ESPN.

Nem o facto de ter sido goleado nas visitas a Guangzhou Evergrande (7-0) e Suwon Bluewings (5-0), para a Liga dos Campeões, abala a onda positiva do Eastern FC. O 7-0 foi "uma lição valiosa", frisou Chan Yuen-ting - e "não reflete a diferença entre as duas equipas", notou Scolari. Pelo meio, a equipa de Hong já arrancou um empate caseiro com o Kawasaki Frontale (1-1). E, hoje, procura volta a fazer história.