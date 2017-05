Pub

Espanhol já tinha perdido na final e caído em duas meias-finais. Ontem, não deu hipóteses ao luxemburguês Gilles Muller

Finalmente! Depois de uma final e de duas meias-finais perdidas, o vencedor da edição de 2017 do Estoril Open é Pablo Carreño Busta, após bater no jogo decisivo o luxemburguês Gilles Muller, por 6-2 e 7-6 (7-5). O espanhol, número 21 do ranking mundial, fez jus ao estatuto de primeiro cabeça-de-série e "vingou" assim a derrota sofrida na edição do ano passado, diante de Nicolás Almagro. Foi o seu primeiro troféu num torneio em terra batida, tendo ainda levado para casa um cheque de 85 mil euros.

Numa final disputada debaixo de 28 graus, o primeiro set foi um passeio para Carreño Busta, de 25 anos, que não deu a mínima hipótese ao luxemburguês. Muito mudou no superequilibrado segundo set, jogado numa toada de parada e resposta, até ao 5-5. Gilles Muller adiantou-se por 6-5, mas Busta igualou 6-6, levando a discussão para o tie break, onde o espanhol foi mais forte, ganhando por 7-6. Foi a segunda vitória do espanhol sobre o luxemburguês, em três confrontos entre ambos. O outro triunfo já havia ocorrido no Estoril Open, há dois anos.

Continua assim o domínio espanhol no Estoril Open: são agora 12 os títulos alcançados por nuestros hermanos (por um total de 11 tenistas).Quanto a Carreño Busta, conquistou o seu terceiro título ATP em sete finais disputadas.

No final do encontro, ainda em pleno court, Pablo Carreño Busta começou por dedicar esta grande vitória à sua mãe, mas também à irmã, que o acompanhou toda esta última semana em Portugal. Ostentando uma ligadura num joelho, garantiu estar "apenas um pouco tocado", confessando-se "muito contente" pelo seu primeiro troféu em terra batida, reconhecendo "não ser a superfície mais cómoda" para o seu estilo de jogo. "Mas finalmente consegui!", atirou.

Carreño Busta anunciou que quer voltar para o ano ao Estoril Open. "Claro que quero estar de novo aqui, pois esta semana decorreu de uma forma fantástica! Custou-me muito perder a final do ano passado e ter tido a oportunidade de estar de novo no jogo decisivo, desta vez ganhando, foi uma sensação única". A chave para o sucesso, considera, foi a concentração extrema e ter estudado o adversário com muita argúcia. "Sabia bem o que tinha de fazer", considera.

Certamente que muitos dos que assistiram à estreia do tenista espanhol nesta edição do Estoril Open não apostariam no seu triunfo no torneio, tendo em conta a pobreza exibicional e as grandes dificuldades que revelou para derrotar na primeira ronda o compatriota Robredo, 287 do ranking mundial, por 7-6 (7-5), 7-5, em uma hora e 58 minutos. No entanto, foi elevando o seu nível de jogo para jogo e partiu para a final como favorito, estatuto que veio a confirmar com uma exibição de classe.

Ano de 2013 fabuloso

Pablo Carreño Busta começou a jogar ténis aos 6 anos em Gijón, a cidade onde nasceu. Na infância e na adolescência, o seu ídolo era Juan Carlos Ferrero e nos tempos mais recentes David Ferrer, que curiosamente derrotou nas meias-finais deste Estoril Open.

Apesar dos poucos títulos que ostenta, está longe de ser uma figura menor entre os seus pares, como é comprovado pelo facto de em 2013 ter sido eleito o tenista do ranking ATP que mais evoluiu no decorrer desse ano, votação da responsabilidade dos tenistas. Nesse ano de 2013, ninguém obteve mais vitórias (92 no total), tendo sido derrotado em 18 ocasiões. Impressionante foi o facto de ter conseguido derrotar 39 adversários de seguida em apenas 77 dias! Uma escalada que o levou até ao número 64 do ranking, depois de começar o ano fora dos 200 melhores! Na altura tinha 21 anos e era apontado como um dos mais promissores jogadores espanhóis, devido à consistência e fiabilidade do seu jogo. No entanto, não evoluiu de acordo com a previsão de muitos especialistas, possivelmente devido ao seu estilo pouco agressivo e muito conservador, com raras subidas à rede. Algo em que melhorou significativamente desde ao ano passado, não sendo por acaso que conseguiu as suas primeiras duas vitórias em torneios ATP.



Surpresa em pares

Entretanto, o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus sagraram-se vencedores na variante de pares do Estoril Open, surpreendendo os favoritos espanhóis David Marrero e Tommy Robredo. O jogo durou apenas uma hora, depois de uma vitória sem discussão - por 7-5 e 6-2. Foi o primeiro título juntos alcançado por esta dupla de melhores amigos; Michael é padrinho de casamento de Ryan e tratam-se ambos por "irmão".