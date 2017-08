Pub

Baú do DN - 1966

O Sporting de Braga conquistou a sua primeira Taça de Portugal (a segunda foi mais recentemente, em 2015-16) a 22 de maio de 1966. Até então, pela primeira vez na história da competição, a prova rainha do futebol português recebia no jogo decisivo dois finalistas fora do grupo dos chamados grandes. Os arsenalistas, treinados por Rui Sin-Sin, bateram no Jamor o Vitória de Setúbal por 1-0, com um golo de Perrichon, jogador argentino que já tinha sido decisivo no jogo das meias-finais, diante do Sporting. A final da Taça de Portugal deste ano foi antecipada alguns dias, devido à participação da seleção nacional no Mundial de Inglaterra. A título de curiosidade, cada jogador do plantel dos minhotos recebeu um prémio de 13 200 escudos pela grande campanha na Taça, naquele que foi o primeiro grande título conquistado pelo clube da Cidade dos Arcebispos.