Espanhol regressa amanhã à liderança do ranking ATP, aos 31 anos, mais de três anos depois de ceder o lugar, numa epopeia que o levou a superar lesões e crises de confiança até voltar ao topo

Quando amanhã a ATP divulgar o ranking atualizado, os adeptos do ténis terão mais um motivo para celebrar uma temporada vivida em ambiente retro, em que o tempo parece ter voltado atrás. Num ano que viu, até agora, os três títulos do Grand Slam já disputados serem repartidos por Roger Federer e Rafael Nadal, o tenista espanhol vai completar amanhã uma épica recuperação até ao topo da tabela (apesar de ontem ter sido eliminado por Nick Kyrgios, em Cincinnati), depois de três anos de lesões e dificuldades que quase o atiraram para fora do top 10. Uma longa e dura travessia que aqui recordamos, até este regresso a n.º 1 do mundo, aos 31 anos.

1 de julho de 2014 Derrota em Wimbledon

Rafael Nadal sofre uma derrota chocante nos oitavos-de-final do Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, frente a um então jovem teenager australiano Nick Kyrgios, de 19 anos, classificado como o 144.º do ranking ATP, e que fazia aí a sua primeira grande apresentação ao mundo como profissional. Kyrgios ganhou uma batalha tremenda em quatro sets, por 7-6 (7-5), 5-7, 7-6 (7-5), 6-3. Foi a última vez que o espanhol ocupou o lugar mais alto da tabela mundial até hoje.

Operação às costas e ao apêndice

As semanas seguintes a essa derrota em Wimbledon aceleraram a queda do espanhol, que num treino em Manacor, a sua terra natal, na ilha balear de Maiorca, antes da digressão de piso duro pela América do Norte, lesionou-se no pulso direito, o que o impediu de defender os títulos de Toronto, Cincinnati e do US Open, último Grand Slam da época. No início de outubro, já na 3.ª posição do ranking, sentiu um princípio de apendicite no Masters de Shanghai e depois de cair nos quartos-de-final do torneio seguinte, em Basileia, resolveu submeter-se a uma cirurgia ao apêndice e a um tratamento às costas com células-mãe, terminando mais cedo a época.

Mau presságio a começar 2015

No regresso aos courts, a fragilidade da condição de Rafael Nadal foi exposta por uma das piores derrotas da sua carreira, na primeira ronda do torneio de Doha, frente ao alemão Michael Berrer, 127.º do ranking ATP. Logo de seguida, no primeiro Grand Slam do ano, na Austrália, o espanhol caiu nos quartos-de-final, às mãos do checo Tomas Berdych, com quem não perdia desde 2006. Os sinais de início de época não auguravam nada de bom para a temporada, tal como se iria verificar.

Batido na terra

Em crise de confiança relativamente ao seu jogo, Rafael Nadal partiu para a época de terra batida esperançado em reencontrar-se com as vitórias, num piso onde fora rei e senhor durante os últimos anos. Mas foi aí, na sua superfície preferida, que se confirmou o pior. Nadal não conseguiu ganhar nenhum título importante antes do torneio de Roland--Garros (apenas o ATP 250 de Buenos Aires) e entrou em Paris fora do top 5 mundial (7.º) pela primeira vez em dez anos, a duvidar cada vez mais de si próprio. No Grand Slam parisiense, a queda do rei da terra batida consumou-se com uma eliminação nos quartos-de--final face ao sérvio Novak Djokovic, que então liderava a hierarquia do ténis mundial. E Nadal saiu de Paris a fechar o top 10 mundial, o seu lugar mais baixo desde abril de 2005.

Choque em WImbledon e no US Open

O tenista espanhol voltou a sofrer um duro e inesperado revés, agora em Wimbledon, caindo logo à segunda ronda perante o alemão Dustin Brown, então n.º 102 do mundo. E confirmou o ano horrível no US Open, permitindo ao italiano Fabio Fognini recuperar de dois sets a zero na terceira ronda. Uma vitória em Hamburgo e finais em Pequim e Basileia permitiram a Rafa Nadal, contudo, terminar a temporada de 2015 de novo no top 5. Mas sem qualquer major conquistado, pela primeira vez numa década, o que levou muita gente a dá-lo como "terminado". No final da época, o espanhol dizia que a sua doença não tinha sido Novak Djokovic, o então quase insuperável líder mundial, mas sim um "problema mental". "Pela primeira vez na minha carreira, não consegui ser dono das minhas emoções dentro dos courts."

O regresso à terra e... nova lesão

O início de 2016 continuou sob o signo da frustração, com uma final perdida em Doha perante Novak Djokovic e mais uma eliminação-choque num Grand Slam, caindo logo na primeira ronda do Open da Austrália perante o compatriota Fernando Velasco. O ponto de inflexão chegaria em abril, com a melhor vitória em dois anos, desde Roland-Garros 2014, quando conquistou o Masters 1000 de Montecarlo e desatou a chorar após bater o francês Gael Monfils, na final do torneio. Ganharia também em Barcelona antes de chegar ao seu território favorito, o major parisiense, à procura do décimo título. No entanto, em Roland-Garros, depois de ultrapassar facilmente as duas primeiras rondas do torneio, Nadal sofreu um novo contratempo: mais uma lesão no pulso esquerdo, que o obrigou a desistir do torneio francês e voltar a parar.

Forcing pelos Jogos e fim de época

A vontade de participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro - depois de ter perdido os de Londres, quatro anos antes, por uma tendinite no joelho - fez o espanhol forçar um regresso antes de tempo. Ganhou uma medalha de ouro, em pares, com Marc Lopez, mas em singulares foi afastado do pódio pelo japonês Kei Nsihikori, no duelo pela medalha de bronze. No Open dos EUA foi eliminado nos oitavos-de-final pelo francês Lucas Pouille e semanas mais tarde, após derrota na primeira ronda em Shanghai, em outubro, deu por terminada a época, para recuperar completamente do pulso, acabando o ano de 2016 como 9.º do ranking ATP.

Renovação em 2017

Inspirado pela capacidade de re-invenção do velho rival e amigo Roger Federer, Rafael Nadal resolve também alterar alguns hábitos para a temporada de 2017. Contrata o ex-tenista espanhol Carlos Moyá para o ajudar na preparação, acrescenta peso à raquete e começa a jogar de forma mais agressiva. As melhorias no seu jogo começaram a notar-se logo no Open da Austrália, onde só perdeu na final diante do suíço Federer, numa partida que reeditou os bons velhos tempos da rivalidade entre ambos pelo topo mundial. A partir daí, a ascensão do maiorquino foi meteórica no ranking e disparou definitivamente no começo da época de terra batida, aproveitando a espiral negativa que afetou os últimos dois n.º 1 do mundo, Andy Murray e Novak Djokovic, e o facto de Federer ter abdicado de jogar em terra para descansar para Wimbledon.

A décima em Paris

Rafael Nadal chegou a Roland- -Garros como quarto do ranking e, tal como nos seus tempos áureos, carregando uma série de títulos em terra batida pelo caminho. Ganhou em Monte Carlo pela 10.ª vez, um feito inédito no ATP que repetiu logo na semana seguinte em Barcelona, adicionou ainda um quinto título em Madrid e aterrou em Paris de novo com a aura de rei incontestável da terra batida. O que confirmou em Roland-Garros, a cereja em cima do pó de tijolo, completando a tríade de torneios que já conquistou por dez vezes na carreira. Nadal ganhou La Décima no major parisiense sem perder um único set e aumentou para 15 o seu número de Grand Slams, apenas atrás de Federer. No ranking, subiu até ao segundo posto, ameaçando a liderança do lesionado Andy Murray.

O regresso ao n.º 1

Na relva de Wimbledon, o jogo de Nadal não conseguiu atingir o mesmo nível e o espanhol saiu nos oitavos-de-final, eliminado pelo luxemburguês Gilles Mueller. O troféu seria levantado por Roger Federer, a confirmar uma espécie de temporada retro no ténis mundial e a relançar a luta entre o suíço e o espanhol pela liderança da tabela ATP. Com Andy Murray inativo, por lesão, havia a certeza de que o torneio de Cincinnati, esta semana, serviria para coroar um "novo" n.º 1. A desistência de Federer acabou com o suspense logo à partida e, assim, independentemente de ter sido ontem afastado nos quartos-de-final por Kyrgios, Rafael Nadal voltará amanhã a figurar no topo do ranking ATP, pela 142.ª semana na carreira, mais de três anos depois de ter perdido o trono para Djokovic e após o mesmo torneio que lhe permitiu chegar pela primeira vez a n.º 1, em 2008. Aos 31 anos e pouco mais de dois meses, será o segundo tenista mais velho de sempre a subir à liderança, depois de Andre Agassi (33 anos e 131 dias, em 2003). E completará de forma notável a mais dura travessia. "Depois de tudo o que passei vai ser um momento emocional. Mantive sempre a paixão pelo jogo e só por isso tenho agora a possibilidade de voltar a este lugar", referiu ao site da ATP.