Guardião vai fazer hoje 168 jogos pela seleção e não sabe quando dirá adeus: "A cada duas semanas, penso "que se f*** vou deixar isto"".

Foi a 19 de novembro de 1995 que Gianluigi Buffon se estreou como profissional nas balizas. Com apenas 17 anos foi chamado a assumir a titularidade do Parma frente ao poderoso Milan, num jogo da Serie A que terminou sem golos, fazendo uma série de impressionantes defesas perante nomes como Roberto Baggio e George Weah.

"Quando ele começou a treinar connosco eu mal queria acreditar no que estava a ver. Tive de perguntar aos outros elementos da minha equipa técnica se estavam a ver o mesmo que eu", recordou à UEFA Nevio Scala, antigo treinador do Parma, na véspera do jogo mil do guardião de 39 anos. Também conhecido por Gigi, já disputou 612 jogos pela Juventus (conquistando sete scudettos, duas Taças de Itália e cinco Supertaças italianas), 220 pelo Parma (uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana e uma Taça UEFA) e 167 por Itália (Mundial 2006): 612 + 220 + 167 = 999.

Frente à Albânia, o italiano vai assim fazer o jogo mil e ultrapassar o guardião do FC Porto, Iker Casillas, como o atleta mais internacional de sempre em atividade e o segundo da história do futebol, depois de Ahmed Hassan (184, Egito). Faz agora 20 anos que se estreou pela squadra azzurra. Lançado em campo, com apenas 19 anos, para substituir o lesionado Gianluca Pagliuca aos 31 minutos da primeira mão do play-off de qualificação para o Mundial 98, com a Rússia, Buffon negou o golo a Alenichev e só não foi capaz de impedir um autogolo de Cannavaro (1-1).

O mais-que-tudo da Juventus

Começou a carreira no Parma, tendo sido vendido à Juventus em 2001 por uma quantia recorde para um guarda-redes: cem biliões de liras (51,5 milhões de euros). Ainda hoje é o guarda-redes mais caro da história do futebol mundial.

O Estádio delle Alpi passou a ser a sua casa e a lenda foi crescendo. Em 2006 chegou ao céu. Foi campeão do mundo pela Itália, eleito o melhor guarda-redes do mundial e o segundo melhor jogador do mundo, atrás de Fabio Cannavaro.

Mas o inferno viria a seguir, com o Calciocaos e a relegação da Juventus para a segunda divisão. Fiel à vecchia signora, Buffon caiu com ela para a série B e ajudou-a a subir de novo, ganhando o estatuto de ídolo da Juventus.

Já nesta semana alcançou o recorde de mais minutos jogados no clube de Turim, no jogo com a Sampdoria, quando cifrou um novo máximo na Juve: 39 706 minutos. Isto um ano depois de ter estabelecido o recorde de minutos consecutivos sem sofrer na Serie A: 974 minutos. "Aquele golo, depois de 974 minutos com a baliza a zero, foi mais um alívio do que um castigo. Não se falava de outra coisa", lembrou Buffon à revista Kicker, confessando: "Quando cometo um erro, fico em choque, porque não estou habituado. Às vezes, preciso de dez dias para recuperar o equilíbrio. A verdade é que tenho inveja dos guarda-redes frangueiros, para eles não é um choque."

Para Gigi, ser guarda-redes "é ser um pouco masoquista" e "caso para psicólogo". E ele, com 39 anos e contrato até 2018, confessou que já pensou acabar com isso. "Nos últimos dois anos, a cada duas semanas, penso "que se f***", vou deixar isto. Mas é esse conflito interno, esse desafio que faz que aos 39 anos eu entre em campo motivado todas as semanas e que, com certeza, um dia fará que acabe no manicómio."

Top 10 de jogadores com mais de mil jogos

1. Peter Shilton (Ing) 1377

2. Rogério Ceni (Bra) 1227

3. Ray Clemence (Ing) 1114

4. Roberto Carlos (Bra) 1103

5. Javier Zanetti (Arg) 1102

6. Pat Jennings (Irl N.) 1088

7. Djalma Santos (Bra) 1065

8. James Alan Ball (Ing) 1045

9. Raul González (Esp) 1043

10. David Seaman (Ing) 1030