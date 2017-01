Pub

Destanee Aiava é a primeira tenista nascida nos anos 2000 a passar uma ronda de um torneio WTA. Na próxima semana estreia-se num Grand Slam, no Open da Austrália

Destanee Aiava ainda não tinha 5 anos quando viu na televisão Serena Williams vencer o Open da Austrália de 2005. Mas logo aí escolheu o seu destino: "Ser a melhor do mundo no ténis." Aos 16 anos, o topo do mundo pode estar ainda algo distante, mas Destanee parece bem encaminhada. Na semana passada, a jovem australiana tornou-se a primeira tenista nascida nos anos 2000 a vencer uma ronda de um torneio WTA. Na próxima, será a primeira também a jogar uma ronda de um torneio do Grand Slam, no Open da Austrália.

A proeza do triunfo foi conseguida na primeira ronda do Brisbane International, em Queensland, na Austrália, onde Destanee Aiava, 386.ª do ranking mundial, derrotou a experiente norte-americana Be-thanie Mattek-Sands, atualmente a 177.ª melhor do mundo mas que já andou pelo top 30 (em 2011). O feito de Destanee ecoou por todo o mundo, mas não é propriamente inesperado para a australiana.

Descendente de pais samoanos, a justificar os exóticos traços polinésios que exibe, a jovem tenista de Melbourne viu os progenitores levarem a sério o seu entusiasmo perante as exibições de Serena Williams naquele Open da Austrália de 2005. E desde aí a vida dos Aiava foi moldada para tentar formar uma tenista de topo.

Ao contrário do que acontece, por exemplo, com algumas jogadoras da Europa de Leste ou dos Estados Unidos, que desde bem cedo vão para academias de elite para entrar na "linha de produção" de prodígios em série, Destanee é um "produto caseiro", trabalhado à maneira de Mark e Rosie, os pais que se dedicaram a esculpir o talento tenístico da filha: Mark, um homem com ligação ao halterofilismo e treinador de artes marciais mistas, trata do treino físico de Destanee; Rosie, uma ex-jogadora de râguebi, dá-lhe as lições de ténis, depois de se ter submetido a um treino intensivo sobre a modalidade quando percebeu que a filha queria mesmo dominar as raquetes.

"É para isto que tenho trabalhado de forma árdua desde os meus 5 anos. Para elevar o meu jogo de forma a poder bater-me com as melhores profissionais", comentou Destanee Aiava, após o triunfo sobre Mattek-Sands em três sets, 2-6, 6-3, 6-4 , num encontro prolongado por dois dias devido à chuva. Mas nem isso mexeu com os nervos da jovem australiana, que relaxa com as canções de 6LACK, o artista de R & B que toca repetidamente no seu iPod nesta fase. "Sofri um pouco no fim, mas consegui superar a pressão", reagiu após a partida que fez o seu nome espalhar-se pelo globo.

Ao contrário de Destanee, que controlou bem as emoções da histórica vitória, o pai não evitou algumas lágrimas. "Isto prova que se treinares algo durante bastante tempo e te aplicares nisso, consegues ser cada dia melhor", celebrou, de forma emotiva, Mark Aiava, que não teme que o sucesso precoce acabe por subir à cabeça da filha: "Ela é uma menina humilde e continua com os pés bem assentes na terra, mas este é um momento que a deve deixar orgulhosa."

Destanee também promete não descarrilar. "Enquanto continuar a ter este pequeno círculo de pessoas a ajudar-me estou segura. Consigo lidar bem com as coisas", referiu a jovem australiana, que logo depois da vitória sobre Mattek-Sands foi com a mãe, Rosie, treinar o serviço durante meia hora, para não perder o foco no essencial: melhorar.

Na ronda seguinte, no entanto, a tenista de Melbourne não conseguiu repetir o feito e foi eliminada do torneio pela russa Svetlana Kuznetsova. Ainda assim, recebeu muitos elogios da ex-campeã de Roland-Garros e do US Open. "Tem um jogo muito poderoso e atlético, com golpes intensos tanto de esquerda como de direita, e serve bastante bem", afirmou a veterana de 31 anos, atual nona do WTA.

História segue no Open da Austrália

Para Destanee, a experiência em Brisbane "foi fantástica". Além de ter conseguido fazer história, teve direito aos cânticos do público que a adotou como a nova menina querida do ténis australiano e, claro, ainda teve oportunidade de conviver com algumas das melhores jogadoras do mundo nos balneários.

"Eu entro e vejo pessoas que antes só via na tv. E fico... uau", contou a jogadora, que em 2012 já teve a oportunidade de conviver com algumas referências históricas do ténis, quando venceu o torneio para jovens estrelas do futuro em Roland-Garros, ganhando direito a jogar um partida de exibição de pares ao lado da alemã Steffi Graf.

A jovem de 16 anos, nascida a 10 de maio de 2010, continuará a escrever (a sua) história já na próxima semana, quando se tornar também a primeira tenista (homem ou mulher) nascida nos anos 2000 a jogar uma ronda de um Grand Slam, no Open da Austrália, depois de ter recebido um convite para o torneio por ter ganho a competição de sub-18. "Para já, gostava de passar uma ronda. Mas no futuro é o torneio que mais quero ganhar", admite Destanee, 12 anos depois da vitória de Serena Williams que lhe traçou o destino.