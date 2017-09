Pub

"Ao Sporting Clube de Portugal, como já foi dito pelo seu Presidente, não chegou qualquer proposta pelo jogador William Carvalho", insiste Nuno Saraiva

O Sporting desmente o co-presidente o West Ham, reafirmando que ao clube não chegou qualquer proposta por William Carvalho, depois de David Sullivan ter dito que o clube londrino tinha feito uma proposta recorde pelo jogador. O diretor de comunicação Nuno Saraiva fala mesmo em "pornografia intelectual".

Depois das declarações de Sullivan na sexta-feira, desmentindo Bruno de Carvalho, este sábado foi a vez do Sporting desmentir o co-presidente do clube londrino numa nota no Facebook em que diz que "David Sullivan mente" e desafia o dirigente a "provar o que diz", mostrando "publicamente as propostas que diz terem sido feitas bem como os comprovativos de que o Sporting CP as recebeu".

"Ao Sporting Clube de Portugal, como já foi dito pelo seu Presidente, não chegou qualquer proposta pelo jogador William Carvalho. A indústria do futebol não é o plateau de um filme para adultos em que todas as obscenidades são permitidas. Por isso, ao patrão de um Clube exige-se muito mais do que esta pornografia intelectual", escreveu.

Nuno Saraiva insiste ainda que o Sporting CP "não corta as pernas aos seus atletas", mas que não pode aceitar a atuação de "empresários ou familiares que vivem à custa dos jogadores e que andam a oferecê-los de clube em clube a preço de saldo, sem mandato, como se de mercadoria barata de supermercado se tratasse, desvalorizando assim o atleta e o Clube".