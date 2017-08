Pub

Foi no circuito citadino da Boavista, no Porto, que se correu a primeira corrida de Fórmula 1 em Portugal. Já com alguma fama internacional conquistada desde o início da década de 1950, com a organização de várias corridas internacionais, o circuito portuense foi proposto em 1956 pelo Automóvel Club de Portugal para acolher um dos Grandes Prémios de F1. E a ideia concretizou-se dois anos mais tarde, a 24 de agosto de 1958, com o Porto a acolher então a nona de 11 provas da temporada. O britânico Stirling Moss, ao volante de um Vanwall, inscreveu o seu nome como o primeiro vencedor de sempre num Grande Prémio de Portugal de F1, com o público do Porto a celebrar os ases do volante da época, como Moss, Mike Hawthorn, Jack Brabham, Graham Hill, Tony Brooks ou a italiana Maria Teresa de Filippis, a primeira mulher a correr na disciplina máxima do desporto automóvel.