Equipa britânica e antigo vencedor do Tour e multicampeão olímpico sob suspeita de uso de doping em 2011. Na origem da polémica está um misterioso pacote de medicamentos

"Como é que podem dizer que o ciclismo britânico é o mais limpo e ético do mundo quando não há registos que comprovem as substâncias que os médicos estão a dar aos ciclistas? A credibilidade da equipa Sky e da federação britânica está em frangalhos." A indignação do deputado Damian Collins - que preside à Comissão de Cultura, Media e Desporto do parlamento britânico - marca o tom da polémica do momento no Reino Unido: a face limpa dos maiores ícones velocipédicos do país sumiu-se junto com os registos médicos de Bradley Wiggins.

O caso arrasta-se desde outubro. Contudo, a última audiência da comissão parlamentar de Cultura, Media e Desporto veio agravar as suspeitas do uso de doping que recaem sobre a Sky e Bradley Wiggins, estrela maior do ciclismo britânico, vencedor da Volta à França em 2012 e multicampeão olímpico (cinco medalhas de ouro entre 2004 e 2016, nas vertentes de estrada e de pista).

Na génese da polémica está um misterioso pacote de medicamentos, solicitado pelo médico Richard Freeman, para que Wiggins tomasse em junho de 2011, após o Critérium du Dauphiné (clássica francesa que venceu). Seis anos depois, não há registo do que continha a embalagem levada para França por Simon Cope, um antigo funcionário da Federação Britânica de Ciclismo (que serviu de estafeta no processo). E adensa-se a desconfiança de que pudesse conter alguma substância ilegal, como triancinolona - um anti-inflamatório para alergias e problemas respiratórios, que apenas pode ser usado em situações especiais, sob autorização médica.

Bradley Wiggins usou esse fármaco - devidamente autorizado - pouco antes das edições de 2011 e 2012 da Volta à França e de 2013 da Volta à Itália, conforme foi denunciado em setembro por um grupo de piratas informáticos russos que divulgou informações da base de dados da Agência Mundial Antidopagem. Então, Dave Brailsford, chefe da Sky, garantiu que a equipa - vencedora de quatro dos últimos cinco Tour (três por Chris Froome) - não tinha violado a lei.

No entanto, esse caso levou a imprensa britânica a averiguar. Em outubro, o Daily Mail denunciou a história do misterioso pacote de medicamentos, pedido pelo médico Richard Freeman ao treinador Shane Sutton e levado para França por Simon Cope. E desde então as práticas da Sky e da Federação Britânica de Ciclismo estão a ser investigadas pelo parlamento e pela agência britânica antidopagem (Ukad).

Em dezembro, Dave Brailsford assegurou que o pacote suspeito continha Fluimucil, um descongestionante respiratório legal. Todavia, há quem desconfie da necessidade de transportar desde o Reino Unido um medicamento que se vende livremente em França por 10 euros. A revelação de que não há registo do tratamento recebido por Wiggins - que deixou o ciclismo no final de 2016 - aumentou a suspeição.

Richard Freeman "mantinha os registos num computador portátil. Devia enviá-los aos outros médicos da equipa, como era política da Sky, mas, por algum motivo, não o fez. E, em 2014, o seu portátil foi roubado quando estava de férias na Grécia", denunciou a diretora-executiva da Ukad, Nicole Sapstead, na audiência parlamentar (à qual o médico faltou, por motivos de saúde).

Agora, enquanto Wiggins recusa explicar-se (ontem expulsou a equipa da BBC que se deslocou à sua porta: "vão-se embora ou chamo a polícia"), a face da federação - para a qual Freeman também trabalhava - e da Sky fica em xeque. Liz Nicholl, líder do departamento estatal UK Sport, ameaça mesmo cortar o financiamento da modalidade para o próximo ciclo olímpico, se a credibilidade não for restaurada.